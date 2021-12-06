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Sağlık çalışanları sendikaları greve gidiyor
SES ve Sağlık-Sen, TBMM'ye gelen ve sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesini öngören düzenlemede, sağlık çalışanları arasında eşitlik gözetilmediğini belirterek greve gitme kararı aldı. SES bugün, Sağlık-Sen de salı ve perşembe günleri grev yapacak. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Aysel Tuğluk cezaevinde ciddi bir hastalıkla boğuşuyor; hemen tahliye edilmesi gerekir
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "adil bir yargılamayla hemen tahliye edilmesi gerektiğini" söyledi.
Twitter'da bir paylaşım yapan Beştaş, 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk için, "Devletler hukuku intikam aracı yapmazlar, yapmamalılar" dedi
Avukatları Tuğluk'un bir hafıza kaybı yaşadığını söylüyor.
56 yaşındaki Tuğluk, henüz cezaevindeki birinci yılında annesini kaybetmişti. Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'da düzenlenen cenaze törenine ise bir grup saldırıda bulunmuştu.
Mart 2018’de “örgüt yöneticisi olmak” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Tuğluk cenaze törenine özel izinle katılmıştı.
Ankara'ya defnedilen cenaze saldırıların ardından gömüldüğü yerden çıkarılmış ve Tunceli'ye gönderilmişti.
Euronews’e konuşan Tuğluk'un avukatı Reyhan Yalçındağ, Tuğluk'un cenazeye yönelik saldırılardan çok etkilendiğini söyledi.
Söz konusu etkiyi cezaevi idaresi ve personeli ile eş zamanlı gözlemlediklerini aktaran Yalçındağ, "Çok ağır bir hale döndüğünü gözlemledik. Aysel Hanımın bugün yaşadığı bu sürecin müsebbibi o gün o mezarlıkta bizlere saldıranlardır, onları koruyan kollayan siyasi iktidarın kendisidir" diye konuştu.
Sağlık çalışanları sendikaları greve gidiyor
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) “Son olarak torba yasada yapılan düzenlemeye dair görüşümüz oldukça açık ve nettir. Yapılan zamların yetersiz olduğunu, bu zamlarla bile hekimlerin büyük çoğunluğunun ücretlerinin halen yoksulluk sınırı altında kaldığı eleştirimizle birlikte her platformda azda olsa yapılan iyileştirmenin olumlu olduğunu ifade ettik.” açıklaması yaptı ve “sağlıkta dönüşüm” uygulamalarının sağlık çalışanlarını ayrıştırdığını ifade etti.
“Yıpranma payı verilmesi için yoğun bir mücadele yürütmekteyiz. Bu mücadelenin bir ayağı da 6 Aralık 2021 günü yapacağımız uyarı amaçlı iş bırakma eylemidir.” açıklamasıyla SES, halka da eyleme destek verme çağrısı yaptı.
Sağlık-Sen de TBMM’ye götürülen düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiği açıklaması yaptı:
“Hekiminden hemşiresine, teknikerinden hizmetlisine tüm sağlık çalışanlarının hatta ve hatta kamu çalışanlarının tümünü ilgilendiren bir konuda ayrımcılık yapmak bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. O yüzden süreçle ilgili önemli kararlar aldık. İlk başta tüm Türkiye’de salı ve perşembe olmak üzere iş bırakma eylem kararı aldık. Salı günü gerçekleştireceğimiz eylem tüm illerde basın açıklamalarıyla desteklenecek. Perşembe günü ise Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın önünde tüm Türkiye’den gelen teşkilatımızla beraber basın açıklaması yapacağız.”