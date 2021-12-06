Sağlık çalışanları sendikaları greve gidiyor

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) “Son olarak torba yasada yapılan düzenlemeye dair görüşümüz oldukça açık ve nettir. Yapılan zamların yetersiz olduğunu, bu zamlarla bile hekimlerin büyük çoğunluğunun ücretlerinin halen yoksulluk sınırı altında kaldığı eleştirimizle birlikte her platformda azda olsa yapılan iyileştirmenin olumlu olduğunu ifade ettik.” açıklaması yaptı ve “sağlıkta dönüşüm” uygulamalarının sağlık çalışanlarını ayrıştırdığını ifade etti.

“Yıpranma payı verilmesi için yoğun bir mücadele yürütmekteyiz. Bu mücadelenin bir ayağı da 6 Aralık 2021 günü yapacağımız uyarı amaçlı iş bırakma eylemidir.” açıklamasıyla SES, halka da eyleme destek verme çağrısı yaptı.

Sağlık-Sen de TBMM’ye götürülen düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiği açıklaması yaptı:

“Hekiminden hemşiresine, teknikerinden hizmetlisine tüm sağlık çalışanlarının hatta ve hatta kamu çalışanlarının tümünü ilgilendiren bir konuda ayrımcılık yapmak bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. O yüzden süreçle ilgili önemli kararlar aldık. İlk başta tüm Türkiye’de salı ve perşembe olmak üzere iş bırakma eylem kararı aldık. Salı günü gerçekleştireceğimiz eylem tüm illerde basın açıklamalarıyla desteklenecek. Perşembe günü ise Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın önünde tüm Türkiye’den gelen teşkilatımızla beraber basın açıklaması yapacağız.”