Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete, İmamoğlu ve Davutoğlu’nun eşleri Dilek İmamoğlu ve Sare Davutoğlu da katıldı.

Görüşmeyi, Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından duyurdu.

İmamoğlu ise ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Millet İttifakı’nın bir parçası olmasa da muhalefet bloğunda yer alan eski AKP’li başbakan Davutoğlu, CHP ve İYİ Parti liderleriyle ekonomi ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili görüşmeler yapıyor.

İmamoğlu’nun adı ise son dönemde muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde yorumlarla gündeme geliyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, daha önce Millet İttifakı’ndaki ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu aday göstermesi durumunda ‘hayır demeyeceğini’ söylemişti. Daha sonra da bir açılışta yaptığı konuşmada da Akşener, İmamoğlu’nu çalışmaları için tebrik ederken “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” ifadelerini kullanmıştı.