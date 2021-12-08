ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hisse satışı iddialarını yalanladı

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Reuters haber ajansı ve Bloomberg, Türk yetkililere dayandırdıkları haberlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir delegasyonun Türkiye’ye giderek savunma sanayi alanında işbirliği için görüşmeler yaptığını duyurdu.

İki haberde de doğrudan bir şirket ismi geçmedi ancak ASELSAN’a ve Savunma Sanayi Başkanlığı’na işbirliği yapılıp yapılmayacağı yönünde soru iletildiği; yanıt alınamadığı yazıldı.

Bu haberler üzerine sosyal medya ve bazı haber sitelerinde, ASELSAN’ın hisselerinin BAE’ye satılacağına dair iddialar yer aldı. Muhalefet milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından Aselsan’ın satışı ihtimalini eleştirdi. İYİ Partili Aytun Çıray, “Türkiye'nin en stratejik milli güvenlik kurumlarından biri olan ASELSAN'ı BAE'ye satmak için sunum yaptırmışlar. Bu tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olur.” paylaşımı yaptı.

Aselsan da, bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."