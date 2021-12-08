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ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hisse satışı iddialarını yalanladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyetin Türkiye'ye giderek savunma sanayi alanında görüşmeler yaptığı haberleri üzerine, ASELSAN'ın da satılacağına dair iddialar ortaya atıldı. ASELSAN, iddiaları yalanladı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İletişim Başkanı Altun, son anlaşmaların ülkeye olan güveni yansıttığını söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile imzaladığı anlaşmaların, Türkiye'nin "uluslararası arenada kazandığı güveni" yansıttığını savundu.
Altun açıklamasında şunları söyledi:
Katar ve Türkiye Merkez Bankaları arasındaki swap anlaşması uzatıldı
Uzatma duyurusu Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, iki merkez bankası arasındaki"Türk lirası - Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasının" memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
İki ülke 17 Ağustos 2018'de, 3 yıllığına ikili para takası (swap) anlaşması imzalamıştı.
Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da Katarlı mevkidaşı ile Doha'da bir görüşme yaptı.
2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip, yabancı para birimi alabiliyor.
Böylece piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
AFAD, Antalya'daki şiddetli fırtına ve yağışla ilgili açıklama
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle, son 24 saatte 71 su baskını, 29 ağaç devrilmesi, 28 yıldırım düşmesi sonucu yangın, bir yüksek gerilim hat kopması, bir elektrik direği devrilmesi ve yedi çatı uçması olayının meydana geldiğini belirterek, 6 aracın mahsur kaldığını ve iki trafo ile bir teknenin de zarar gördüğünü bildirdi.
Son 24 saat içerisinde fırtınanın hızının saatte 130 kilometreyle en fazla Kemer ilçesinde, yağış miktarının ise metrekareye 182 kilogramla en fazla Döşemealtı ilçesinde ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.
ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hisse satışı iddialarını yalanladı
Reuters haber ajansı ve Bloomberg, Türk yetkililere dayandırdıkları haberlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir delegasyonun Türkiye’ye giderek savunma sanayi alanında işbirliği için görüşmeler yaptığını duyurdu.
İki haberde de doğrudan bir şirket ismi geçmedi ancak ASELSAN’a ve Savunma Sanayi Başkanlığı’na işbirliği yapılıp yapılmayacağı yönünde soru iletildiği; yanıt alınamadığı yazıldı.
Bu haberler üzerine sosyal medya ve bazı haber sitelerinde, ASELSAN’ın hisselerinin BAE’ye satılacağına dair iddialar yer aldı. Muhalefet milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından Aselsan’ın satışı ihtimalini eleştirdi. İYİ Partili Aytun Çıray, “Türkiye'nin en stratejik milli güvenlik kurumlarından biri olan ASELSAN'ı BAE'ye satmak için sunum yaptırmışlar. Bu tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olur.” paylaşımı yaptı.
Aselsan da, bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı:
"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."