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Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanacak
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranının yüzde 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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“Sudan’ın Darfur bölgesinde Türk mühendisler kaçırıldı”
Sudan yerel basını, 7 Aralık’ta Kuzey Darfur’un El Fashir bölgesinde Türkiye’den gelen mühendisleri kaçırdığını yazdı. Darfur Eyaleti’ne elektrik sağlayan santralde çalıştığı belirtilen işçilerden henüz bir alınmadığı da belirtildi.
Darfur’un idarecisi Mani Arko Minawi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mühendislerin kaçırılmasından duyduğu üzüntüyü belirtip “Darfur halkı için çalışan bu kişilerin güvenlikleri ve salıverilmeleri için” çağrıda bulundu.
Bölgede farklı aşiretler ve gruplar arasında çatışmalar sürerken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda sivil de savaşçılarla birlikte çatışmalarda hayatını kaybetti.
Yerel basına göre silahlı gruplar, yönetimin kendilerine saldıran bazı aşiretlerin liderlerinin tutuklanmasını talep ediyor. Bu haberlere göre Türk mühendisler de bu talep için pazarlık kozu olarak kullanmak üzere kaçırıldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti.
9 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ise 2021 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2022’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak yeniden belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.
İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.