Sudan'da kaçırılan iki Türk vatandaşı Sudan güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı

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Sudan'ın Darfur eyaletinde salı günü kaçırılan biri mühendis biri idari personel iki Türk vatandaşı, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Faşir kentinde çalıştıkları elektrik santralinden evlerine gittikleri sırada kaçırılan mühendis Fırat Can Baran ile idari personel Ömer Cünedioğlu'nun serbest kalmasıyla ilgili Anadolu Ajansı'na konuştu:

"İki gündür ilgili kurumlarla yoğun irtibat halindeydik. Vatandaşlarımızın sağlık durumları ve moralleri gayet iyi. Faşir kentine 180 kilometre uzaklıktaki Kabkabiye bölgesindeki bir askeri tesiste misafir ediliyorlar. Helikopterle Faşir kentine oradan da başkent Hartum'a getirilecekler."

Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürülmüştü.