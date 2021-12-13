Ayhan Bilgen HDP’den istifa edeceğini açıkladı

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Halkların Demokratik Partisi’nin eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, partisinden istifa edeceğini açıkladı.

HaberTürk televizyonunda konuşan Bilgen, buna gerekçe olarak HDP’nin 7 Haziran 2015’teki seçimlerden sonra “yapılan hatalarla yüzleşememesini” gösterdi.

O seçime kadar tek başına iktidar olan AKP, seçimde TBMM’deki çoğunluğunu kaybetmiş ve hükümet kurmayı başaramayınca 1 Kasım 2015’te tekrar seçime gidilmişti.

Aynı dönemde çözüm süreci de sonlanmış ve PKK’ye yönelik operasyon başlatılmıştı.

Bu süreçte HDP’nin “vahim hatalar” yaptığını belirten Bilgen, “Suruç'taki patlama, Ankara’daki Gar saldırısı gibi 1 Kasım'a giden süreçte yaşananlar siyasetin tıkanmasının göstergeleridir” dedi ve ekledi:

“O çatışmalı ortamda siyasetin dilinin yeniden kurgulanması ve siyasetin tarzının yenilenmesi gerekiyordu. Kasım 2016'da milletvekilleri ve eş başkanlar tutuklandı. Belediye başkanlarının tutuklanmasıyla birlikte Türkiye artık çözüm sürecinde olmadığı anlaşılmıştı.

“O noktaya gelişte hataların tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Karşı tarafın hatalarını söylemek kolaydır ancak kendi eksiklerimizle ilgili yüzleşmeyi cesaretle yaparsak o zaman söylediklerimiz daha güven verici olur."

Ayhan Bilgen, TV programının ardından Politik Yol sitesine verdiği demeçte de “Bu güne kadar parti kurullarında da, toplumsal zeminlerde de yapıcı eleştiri ve önerilerimi paylaşmaya çalıştım.Bunun ne HDP ye gönül verenler ne de benim için kırıcı bir sürece dönüşmemesi için istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bilgen Eylül 2020’de tutuklandıktan sonra Haziran 2021’de serbest bırakılmıştı. Bilgen’in yönettiği Kars Belediyesi’ne de kayyum atanmıştı.