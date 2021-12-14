İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrumunda yangın çıktı: Dört çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da Esenyurt ilçesinin Üçevler mahallesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dört çocuk hayatını kaybetti. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrumunda yangın çıktı: Dört çocuk hayatını kaybetti

    yangın
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    İstanbul’da Esenyurt ilçesinin Üçevler mahallesinde üç katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dört çocuk hayatını kaybetti.

    Günün ilk saatlerinde çıkan yangının ardından dumanları görenler itfaiyeye haber verdi.

    Alevler yayılırken dairedeki bir kadın kendisini dışarı attı, içerdeki bir çocuğu da çevredekiler kurtardı.

    Olay yerine geldikten sonra yangını söndüren itfaiye görevlileri dairede dört çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

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