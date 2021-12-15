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TL güne değer kaybıyla başladı, dolar/TL kuru 14,58'i aştı

Türk lirası güne yüzde 1'e yakın değer kaybıyla başladı. TSİ 9'da 14,36 civarında olan dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yükselerek 14,58'i aştı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. WHO: Omicron eşsiz bir hızda yayılıyor

    A health worker fills up a syringe with a Covid vaccine dose in Johannesburg on December 8, 2021.

    Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu. Dr. Tedros varyanta karşı yeterince önlem alınmadığını söyledi ve zengin ülkelerde üçüncü doz aşılama yapılırken pek çok ülkede hâlâ ilk doz aşıya erişemeyenler olduğunu vurguladı.

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  2. CHP, TBMM İklim Araştırma Komisyonu raporuna şerh koydu: Kömür terk edilmeli, su ve iklim yasası çıkarılmalı

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    kömür santrali

    CHP, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun raporuna muhalefet şerhi koydu. Rapor haline de getirilen muhalefet şerhinde, Türkiye'nin 2053 olarak açıklanan "sıfır emisyon" hedefinin 2050 olarak güncellenmesi, plastik çöp ithalatının yasaklanması, acilen "su ve iklim yasası çıkarılması", kömürden çıkılması ve mevcut termik santrallerin "adil dönüşüm" ile 2035 yılına kadar kapatılması istendi.

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  4. TL güne değer kaybıyla başladı, dolar/TL kuru 14,58’i aştı

    lira ve dolar
    Copyright: Reuters

    Türk lirası güne yüzde 1’e yakın değer kaybıyla başladı.

    TSİ 9’da 14,36 civarında olan dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yükselerek 14,58'i aştı.

    Euro/TL kuru 16,38’i geçerken sterlin/TL ise 19,23 seviyelerinde.

    Altının gramı 823 TL, çeyrek altın ise 1.330 TL civarından işlem görüyor.

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