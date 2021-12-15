Canlı
TL güne değer kaybıyla başladı, dolar/TL kuru 14,58'i aştı
Türk lirası güne yüzde 1'e yakın değer kaybıyla başladı. TSİ 9'da 14,36 civarında olan dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yükselerek 14,58'i aştı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
WHO: Omicron eşsiz bir hızda yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün Omicron varyantının dünya çapında eşi benzeri görülmemiş bir hızda yayıldığı uyarısında bulundu. Dr. Tedros varyanta karşı yeterince önlem alınmadığını söyledi ve zengin ülkelerde üçüncü doz aşılama yapılırken pek çok ülkede hâlâ ilk doz aşıya erişemeyenler olduğunu vurguladı.Daha fazla bilgi
CHP, TBMM İklim Araştırma Komisyonu raporuna şerh koydu: Kömür terk edilmeli, su ve iklim yasası çıkarılmalı
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
CHP, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun raporuna muhalefet şerhi koydu. Rapor haline de getirilen muhalefet şerhinde, Türkiye'nin 2053 olarak açıklanan "sıfır emisyon" hedefinin 2050 olarak güncellenmesi, plastik çöp ithalatının yasaklanması, acilen "su ve iklim yasası çıkarılması", kömürden çıkılması ve mevcut termik santrallerin "adil dönüşüm" ile 2035 yılına kadar kapatılması istendi.Daha fazla bilgi
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında 'İttifak kabul ederse onur duyarım' dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin sinyalini verdi ve "İttifak kabul ederse sorun yok" dedi.Daha fazla bilgi
TL güne değer kaybıyla başladı, dolar/TL kuru 14,58’i aştı
Türk lirası güne yüzde 1’e yakın değer kaybıyla başladı.
TSİ 9’da 14,36 civarında olan dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yükselerek 14,58'i aştı.
Euro/TL kuru 16,38’i geçerken sterlin/TL ise 19,23 seviyelerinde.
Altının gramı 823 TL, çeyrek altın ise 1.330 TL civarından işlem görüyor.