TL güne değer kaybıyla başladı, dolar/TL kuru 14,58'i aştı

CHP, TBMM İklim Araştırma Komisyonu'nun raporuna muhalefet şerhi koydu. Rapor haline de getirilen muhalefet şerhinde, Türkiye'nin 2053 olarak açıklanan "sıfır emisyon" hedefinin 2050 olarak güncellenmesi, plastik çöp ithalatının yasaklanması, acilen "su ve iklim yasası çıkarılması", kömürden çıkılması ve mevcut termik santrallerin "adil dönüşüm" ile 2035 yılına kadar kapatılması istendi.

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