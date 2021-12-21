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Siyasiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni planı için ne dedi?
Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu. Peki siyasiler bu kararı nasıl yorumladı? Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Dolar/TL kuru 13 seviyesinin altında işlem görüyor
Pazartesi günü 18,36 ile rekor kıran Dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki açıklamalarının ardından 13'ün altına geriledi.
Dolar/TL kuru, Salı sabahı 13 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.
MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni planına destek: "Önümüzdeki günlerde TL’ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine inanıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘yeni finansal alternatif’e MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı Twitter üzerinden destek verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni finansal alternatifini' siyasiler nasıl yorumladı?
Post update
Günaydın,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor.
Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için “yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.
Bu açıklamanın ardından Türk Lirası hızla değer kazandı ve gün içinde 18,36'ya kadar yükselen Dolar/TL kuru, 12,3 seviyesinin altını gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra birkaç saat içinde 1 milyar dolar satıldığını söyleyen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının maliyetinin Hazine tarafından karşılanacağını açıkladı.
Günün bu ve diğer konularla ilgili gelişmelerini canlı sayfamızda aktarıyoruz.