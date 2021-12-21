Siyasiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni planı için ne dedi?

Günaydın,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor.

Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için “yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Türk Lirası hızla değer kazandı ve gün içinde 18,36'ya kadar yükselen Dolar/TL kuru, 12,3 seviyesinin altını gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra birkaç saat içinde 1 milyar dolar satıldığını söyleyen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının maliyetinin Hazine tarafından karşılanacağını açıkladı.

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