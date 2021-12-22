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Hazine ve Maliye bakan yardımcılığına Murat Zaman atandı
Bugünkü Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları yayımlandı. Bakan yardımcılığına Murat Zaman atanırken, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy görevden alındı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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Hazine ve Maliye bakan yardımcılığına Murat Zaman atandı
Bugünkü Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilişkin atama ve görevden alma kararları yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine ve Maliye bakan yardımcılığına Murat Zaman atandı.
Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevden alındı.