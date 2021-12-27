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TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu’na neden randevu vermediğini açıkladı: ‘Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Aralık ayı başında kurumu ziyaret etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim" sözleriyle açıkladı. Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Dinçer, TÜİK'in siyasetten ve tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmesi gerektiğini söyledi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu’na neden randevu vermediğini açıkladı: ‘Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Aralık ayı başında kurumu ziyaret etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu vermeme nedenini, “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim” sözleriyle açıkladı.
Habertürk yazarı Kemal Öztürk’ün sorularınıyanıtlayan Dinçer, TÜİK’in siyasetten ve tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmesi gerektiğini söyledi ve “Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur” ifadelerini kullandı.
TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının güven vermediği gerekçesiyle 3 Aralık’ta kuruma giden Kılıçdaroğlu, binaya alınmamıştı.
Kuruma gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde bir tweet atan Kılıçdaroğlu, “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun” ifadelerini kullanmıştı.
Öztürk, Dinçer ile kurumda gerçekleştirdiği mülakatta, “Görüşmeyerek sanki sakladığınız bir şey varmış gibi imaj yarattınız. İnsanların kuruma güveni sarsıldı” görüşüne yer verdi.
Dinçer ise bu görüşü şu sözlerle yanıtladı: