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TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu’na neden randevu vermediğini açıkladı: ‘Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Aralık ayı başında kurumu ziyaret etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermeme nedenini, "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim" sözleriyle açıkladı. Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Dinçer, TÜİK'in siyasetten ve tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmesi gerektiğini söyledi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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  1. TÜİK Başkanı Dinçer, Kılıçdaroğlu’na neden randevu vermediğini açıkladı: ‘Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim’

    TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer
    Copyright: TÜİK

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Aralık ayı başında kurumu ziyaret etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu vermeme nedenini, “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim” sözleriyle açıkladı.

    Habertürk yazarı Kemal Öztürk’ün sorularınıyanıtlayan Dinçer, TÜİK’in siyasetten ve tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmesi gerektiğini söyledi ve “Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur” ifadelerini kullandı.

    TÜİK’in enflasyon hesaplamalarının güven vermediği gerekçesiyle 3 Aralık’ta kuruma giden Kılıçdaroğlu, binaya alınmamıştı.

    Kuruma gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde bir tweet atan Kılıçdaroğlu, “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

    Öztürk, Dinçer ile kurumda gerçekleştirdiği mülakatta, “Görüşmeyerek sanki sakladığınız bir şey varmış gibi imaj yarattınız. İnsanların kuruma güveni sarsıldı” görüşüne yer verdi.

    Dinçer ise bu görüşü şu sözlerle yanıtladı:

    Quote Message: Biz aslında Aralık ayı içinde kurumu basına ve konu uzmanlarına açmayı planlıyorduk. Hatta alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu’nun aniden talebi tüm bu çalışmaları ertelememize neden oldu. Ben gerçekten hayatım boyunca hiç siyasetle uğraşmadım. Tüm hayatım akademi. Kurumu da siyasi tartışmaların parçası olmaması için korumaya çalıştım. Belki sonuçları farklı oldu. Ancak niyetim kurumu dışa kapatmak asla değildir.
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