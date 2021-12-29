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Kılıçdaroğlu, KPSS’den yüksek puan almasına karşın atanamayan öğretmen adaylarına destek verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı akşamı Twitter'da yaptığı paylaşımla, KPSS'den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı'ya destek verdi. Halıcı'nın mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur" diye yazdı. Bugün yalnızca bu konuyla ilgileneceğini duyuran CHP lideri, kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Kırklareli’nde sağanak sele neden oldu, evlerinde mahsur kalanlar askeri araçlarla kurtarıldı
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış, Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sele neden oldu.
Lüleburgaz Deresi üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.
Lüleburgaz ve Babaeski’de sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan kişiler kepçeler ve askeri araçlarla evlerinden tahliye edildi.
Pınarhisar ilçesinde Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ekipler tarafından çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Valilik, halktan ekiplerin uyarılarına dikkate almalarını istedi.
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı.
Böylelikle, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar verilmesi şartıyla belediye ve bağlı kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran'a kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek.
İmamoğlu'ndan KPSS'de aldığı puana rağmen ataması yapılmayan öğretmen adayına destek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında KPSS'de alanında birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten Sultan Fidan isimli öğretmen adayına destek verdi.
İmamoğlu, "Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor" dediği Fidan'a İBB’de uzmanlık alanıyla ilgili işe alım olması durumunda başvurmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı da etiketleyen Fidan, "#mülakatahayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, KPSS için iki yıldır çalıştığını, bölümünde birinci olduğunu, alanında doktora yaptığını yazdı.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’da yaptığı paylaşımla, KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ya destek verdi.
Bugün yalnızca bu konuyla ilgileneceğini duyuran CHP lideri, kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.
Ankara'da metro ve ANKARAY yılbaşında saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte metro ve ANKARAY'ın yılbaşı gecesi saat 02.00'ye kadar hizmet vereceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu, KPSS’den yüksek puan almasına karşın atanamayan öğretmen adaylarına destek verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı akşamı Twitter’da yaptığı paylaşımla, KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ya destek verdi.
Halıcı'nın mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur" diye yazdı. Bugün yalnızca bu konuyla ilgileneceğini duyuran CHP lideri, kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.