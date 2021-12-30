MEB, 'Öğretmen atamalarındaki itirazlar titizlikle incelenecek' dedi; Kılıçdaroğlu ise bugün MEB'e gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği" yönündeki iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Twitter'da konuya ilişkin bir paylaşım yapan Soylu, "İddiasıyla ilgili olarak varsa bilgi ve belgeleriyle savcılığa başvurmak yerine ısrarlı ve mütemadi bir şekilde, milletimizin devletine olan güvenini azaltmaya, devletin itibarını sarsmaya, güvenlik birimlerimizin mücadele azmini kırmaya yönelik bu tür iftiralara karşı Bakanlığımızca gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle görüşen Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar" yönündeki ifadeleri basına yansımıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanlayarak, "Gereksiz bir mağduriyet içine girmesi doğru değil" dedi.