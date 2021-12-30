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MEB, 'Öğretmen atamalarındaki itirazlar titizlikle incelenecek' dedi; Kılıçdaroğlu ise bugün MEB'e gidecek

Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyunun gündemine yansıyan KPSS'den yüksek puan almasına karşın mülakat puanları nedeniyle atamalarda elenen öğretmen adaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, itirazların titizlikle inceleneceğini söyledi. Bakanlık, mülakatlarda adaletsizliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları ise reddetti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise iddialarla ilgili bugün saat 13.00'te MEB'e gidecek. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği" yönündeki iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

    Twitter'da konuya ilişkin bir paylaşım yapan Soylu, "İddiasıyla ilgili olarak varsa bilgi ve belgeleriyle savcılığa başvurmak yerine ısrarlı ve mütemadi bir şekilde, milletimizin devletine olan güvenini azaltmaya, devletin itibarını sarsmaya, güvenlik birimlerimizin mücadele azmini kırmaya yönelik bu tür iftiralara karşı Bakanlığımızca gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

    Gazetelerin Ankara temsilcileriyle görüşen Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar. Başkanlar için özel masalar kurdular, bütün alınan elemanlara bakıyorlar" yönündeki ifadeleri basına yansımıştı.

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanlayarak, "Gereksiz bir mağduriyet içine girmesi doğru değil" dedi.

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  2. TMSF'nin mevduat garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıktı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıktı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında TMSF Başkanlığı'ndan yayımlanan Fon Kurulu Kararı'na göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi.

    Kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.

  3. MEB: Öğretmen atamalarındaki itirazlar titizlikle incelenecek

    Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyunun gündemine yansıyan KPSS’den yüksek puan almasına karşın mülakat puanları nedeniyle atamalarda elenen öğretmen adaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, itirazların titizlikle inceleneceğini söyledi.

    Bakanlık, mülakatlarda adaletsizliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları ise reddetti.

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    Kılıçdaroğlu'ndan MEB'e: Saat 13.00'te görüşmek üzere

    İddialarla ilgili Bakanlık'tan randevu talep ettiğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Çarşamba akşamı paylaştığı sosyal medya mesajında bugün saat 13.00’te MEB’e gideceğini duyurdu.

    Kılıçdaroğlu daha önce de faiz indirimleriyle ilgili TCMB Başkanı ile görüşmüş; enflasyon hesaplamalarına ilişkin ise TÜİK'ten randevu talep etmiş ancak randevu alamamıştı. Buna rağmen kurumun Ankara'daki merkezine giden Kılıçdaroğlu, binadan içeriye alınmamıştı.

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