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THY: Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklama ile, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada haberleri yalanladı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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THY Genel Müdürü: Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklama ile, “Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi” dedi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, haberleri yalanladı. SHGM, IATA kaynak alınarak Türk vatandaşlarının ülkelere Covid-19 giriş koşullarını içeren bilgilendirme amaçlı tablodaki ifadelerin yanlış yorumlandığını söyledi.
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