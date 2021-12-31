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THY: Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklama ile, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi" dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada haberleri yalanladı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. THY Genel Müdürü: Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi

    THY
    Copyright: Getty Images

    Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklama ile, “Türk vatandaşlarına Omicron sebebiyle herhangi bir ülke tarafından giriş yasağı getirilmedi” dedi.

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, haberleri yalanladı. SHGM, IATA kaynak alınarak Türk vatandaşlarının ülkelere Covid-19 giriş koşullarını içeren bilgilendirme amaçlı tablodaki ifadelerin yanlış yorumlandığını söyledi.

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  2. Post update

    BBC Türkçe'den haftanın ve 2021 yılının son gününde herkese merhaba.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda okuyabilirsiniz.

    Sevdiklerinizle beraber mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dileriz.

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