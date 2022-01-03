Yılın ilk kabine toplantısında gündem ekonomi, dış politika ve koronavirüs
Getty ImagesCopyright: Getty Images
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.
Toplantının gündeminde ekonomi, dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler olacak.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
Açıklanacak aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon rakamları ile birlikte memurların alacağı fark da netleşmiş olacak. Memurlara 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 artış yapılmıştı. Bunun üzerinde enflasyon farkı da gelecek.Memur konfederasyonu bunun haricinde geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanlamalar nedeniyle de artış talep etmişti.Bu artışın ne kadar olacağının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.Sadece memurların değil işçilerin de gözü enflasyon oranında. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak.
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere
milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından
açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait
enflasyon oranı da netleşecek.
Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz
konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve
dolaylı olarak etkileyecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem
Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur
emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.
Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak.
Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma
nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli
olacak.Emekli zammı da belirlenecek
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6
ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları,
6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021
Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6
ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı
yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45
düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.
Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı
enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.
5 aylık rakamlar baz alındığında memur ve
memur emeklilere yüzde 7.4 enflasyon farkı, işçi ve Bağ-Kur emeklilere ise
yüzde 10,4 zam imkanı doğdu.
Canlı anlatım
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Yılın ilk kabine toplantısında gündem ekonomi, dış politika ve koronavirüs
2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.
Toplantının gündeminde ekonomi, dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler olacak.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.
Açıklanacak aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon rakamları ile birlikte memurların alacağı fark da netleşmiş olacak. Memurlara 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 artış yapılmıştı. Bunun üzerinde enflasyon farkı da gelecek.Memur konfederasyonu bunun haricinde geçtiğimiz yıl yaşanan ekonomik dalgalanlamalar nedeniyle de artış talep etmişti.Bu artışın ne kadar olacağının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.Sadece memurların değil işçilerin de gözü enflasyon oranında. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da enflasyon farkı yansıtılacak.
İşçi, memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda
Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek.
Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.Emekli zammı da belirlenecek Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.
5 aylık rakamlar baz alındığında memur ve memur emeklilere yüzde 7.4 enflasyon farkı, işçi ve Bağ-Kur emeklilere ise yüzde 10,4 zam imkanı doğdu.