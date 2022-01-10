İstanbul Valiliği, Esenyurt'taki olaylar sonrası 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam iki kişi arasında çıkan tartışma, kalabalık bir grubun karıştığı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı, bir grup mahalle sakinin yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu bir alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdiğini bildirdi.

DHA ise iki kişinin aldıkları darbeler sonucu hafif yaralandığını, polis ekiplerinin kavganın çıktığı yerde bir kurusıkı tabanca bulduklarını aktardı.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise "Sorumlular gözaltına alındı" dedi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştirdi.

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta Türk halkıyla Suriyeliler arasında cereyan eden ve her türlü provokasyona açık olan olaylardan milletimizin uzak durmasını rica ediyorum. Zafer Partisi olarak kimsenin burnu kanamadan tüm sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyorum" demişti.