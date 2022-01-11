Şirket ve kurumlar da döviz hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek

DHA Copyright: DHA

Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı.

Merkez Bankası'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebiğe göre şirket ve kurumlar da artık döviz hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek.

Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.

Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı.

Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi.

Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.