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Şirket ve kurumlar da döviz hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek

Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Şirket ve kurumlar da artık döviz hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmedi

    Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 04.07'de adanın güneybatısı açıklarında ve deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    Depremin Kıbrıs'ın yanı sıra Türkiye'de Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu da, paylaşımında, "Saat 3.10'da Akdeniz'de Baf açıklarında 6,4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC'de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun"

  2. Şirket ve kurumlar da döviz hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek

    Resmi Gazete
    Copyright: DHA

    Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı.

    Merkez Bankası'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebiğe göre şirket ve kurumlar da artık döviz hesaplarını TL mevduata dönüştürebilecek.

    Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

    Tebliğ ile gerçek kişilerin yanı sıra şirket ve kurumlar da döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi uygulamalarına dahil edildi.

    Şirket ve kurumların 31 Aralık 2021 tarihindeki döviz hesapları ile 28 Aralık 2021 tarihindeki altın hesapları destek kapsamına alındı.

    Tebliğ ile her iki uygulamaya ilişkin vade sayılarında da değişime gidildi.

    Gerçek kişiler 3-6 ay veya 1 yıl vadeli hesap, şirket veya kurumlar ise 6 ay ya da 1 yıl vadeli hesap açabilecek.

    Resmi Gazete
    Copyright: Resmi Gazete
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