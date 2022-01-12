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Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için zam oranı yüzde 27,44
Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.
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Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Palu ilçesinde TSİ 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.
Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı: İlk 6 ay için zam oranı yüzde 27,44
Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27,44 zam yapıldı.
Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı.
Taraflar, Pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı.
TSİ 02.30 itibarıyla anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.
Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, sendika olarak yine tarih yazdıklarını söyledi.