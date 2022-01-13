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Sıfır araçlar için ÖTV matrah limitleri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi. Motor hacmi 1600 silindiri geçmeyen araçlar için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sıfır araçlar için ÖTV matrah limitleri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, motor hacmi 1600 silindiri geçmeyen araçlar için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklendi.
Matrah güncellemesiyle birlikte ÖTV oranı düşen otomobillere indirim gelecek.
Bloomberg HT'ye göre ÖTV matrahları %25,9 ile %34,1 arasında değişen oranlarda güncellendi ve bunun fiyatlara yansımasının %3,33 ile %16,67 arasında değişmesi bekleniyor.
Düzenleme elektrikli araçları da kapsayacak.