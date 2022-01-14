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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon tahmini: Ocak'ta pik yapar, Haziran 2023'te tek haneye iner
Bloomberg'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını beklediğini söyledi. Nebati, "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında." dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Enes Kara'nın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli getirildi
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yer aldığı videolara erişim engeli getirdi. Daha önce Enes Kara'yla ilgili haberlere de, babası Mehmet Kara'nın isteği üzerine İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.Daha fazla bilgi
Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Moskova'da bugün yapılacak ilk görüşmeden neler bekleniyor?
Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler, Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan, iki ülke ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi bugün Moskova'da yapacak. Ermenistan'dan yapılan açıklamada, "önkoşulsuz" yapılacak görüşmeler sonucu Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması beklentisi dile getirildi. Ankara ve Erivan görüşmelere ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik içinde.Daha fazla bilgi
Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na Millet İttifakı yerine 'yeni ittifak' oluşturulmasını önerdi
Ayşe Sayın
Ankara
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'yle arka arkaya görüşmeler yaptı. Kulislere yansıyan bilgiler, Davutoğlu'nun, önümüzdeki seçime yönelik olarak, partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı" için mesai yaptığı yönünde. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon tahmini: Ocak'ta pik yapar, Haziran 2023'te tek haneye iner
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ajansına kapamlı bir mülakat verdi.
Nureddin Nebati, Türkiye'de enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını; dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Mayıs ayından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.
Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün görüleceğini belirten Nebati, “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında” dedi.
“Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15’i DTH’lardan (Döviz Tevdiat Hesaplarından) geliyor" diye konuştu.