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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon tahmini: Ocak'ta pik yapar, Haziran 2023'te tek haneye iner

Bloomberg'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını beklediğini söyledi. Nebati, "Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında." dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Enes Kara'nın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli getirildi

    Enes Kara

    Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yer aldığı videolara erişim engeli getirdi. Daha önce Enes Kara'yla ilgili haberlere de, babası Mehmet Kara'nın isteği üzerine İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti.

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  2. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Moskova'da bugün yapılacak ilk görüşmeden neler bekleniyor?

    Getty Images

    Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler, Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan, iki ülke ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi bugün Moskova'da yapacak. Ermenistan'dan yapılan açıklamada, "önkoşulsuz" yapılacak görüşmeler sonucu Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulması beklentisi dile getirildi. Ankara ve Erivan görüşmelere ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik içinde.

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  3. Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’na Millet İttifakı yerine 'yeni ittifak' oluşturulmasını önerdi

    Ayşe Sayın

    Ankara

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'yle arka arkaya görüşmeler yaptı. Kulislere yansıyan bilgiler, Davutoğlu'nun, önümüzdeki seçime yönelik olarak, partisinin de içinde yer alacağı "yeni bir ittifak tasarımı" için mesai yaptığı yönünde. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

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  4. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon tahmini: Ocak'ta pik yapar, Haziran 2023'te tek haneye iner

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
    Copyright: DHA

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ajansına kapamlı bir mülakat verdi.

    Nureddin Nebati, Türkiye'de enflasyonun Ocak'ta pik yapacağını; dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Mayıs ayından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

    Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün görüleceğini belirten Nebati, “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında” dedi.

    “Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15’i DTH’lardan (Döviz Tevdiat Hesaplarından) geliyor" diye konuştu.

    Quote Message: Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Ondan sonra 2022 yılı tam bir dönüş, istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl bu sohbeti yaparsak, yapacağımız sohbette faizde, enflasyonda ve kurdaki bütün olumlu değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini siz bana soracaksınız. Çünkü enflasyon denilen şey üç günlük bir iş değil ki, faiz oranlarının inmesi, çıkması hızlı bir etki gösterir ama kur ataklarının Türkiye’deki etkisini yadsımak, görmezden gelmek, kur ataklarının bu kadar hızlı etkili olduğunu görmezden gelmek kadar tehlikeli bir şey olabilir mi?” from Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı
    Nureddin NebatiHazine ve Maliye Bakanı
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