Rekabet Kurumu, zincir marketlerin ortak tedarikçiler aracılığıyla ürünleri aynı fiyattan sattığını açıkladı

Rekabet Kurumu, BİM, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK ve A 101’e verdiği yaklaşık 2,7 milyar liralık idari para cezası kararının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda bu zincir marketler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar ile fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı belirtildi.

Ayrıca yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla gelecekteki fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı aktarıldı.

Fiyat indirimine giden ya da fiyatların arttığı dönemde artış yapmayan teşebbüslere tedarikçiler aracılığıyla müdahale edildiği ve böylece fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesine yol açıldığı kaydedildi.

Bu şirketlerin kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla Rekabet Korunması Hakkındaki Kanunu da ihlal ettiklerine karar verildi.

Bu karteller nasıl işliyor?

Rekabet Kurumu, bu sistemi topla-dağıt (hub and spoke) karteli olarak tanımlıyor.

Kurumun YouTube kanalında yayımlanan videoya göre marketler, ortak tedarikçileri aracılığıyla belirli ürünleri aynı fiyattan satıyor.

Marketler tedarikçilerle iletişimi yürüterek rakip işletmelerin de aynı fiyattan satış yapması için baskı kuruyor.

Marketlerle ticaret ilişkisini sürdürmek isteyen tedarikçiler marketlerle koordinasyonu sağlayarak ürünlerin aynı fiyattan satılması için bir iletişim ağı kuruyor.

Böylece bir üründe indirime giden market üzerinde baskı kurularak diğer marketlerle aynı fiyattan satışı yapması sağlanıyor.

Hangi markete ne kadar para cezası verildi?

Dosyanın 28 Ekim'de Rekabet Kurulunca müzakere edilmesi sonucunda, BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros Ticaret AŞ'ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira, Şok Marketler Ticaret AŞ'ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira, Yeni Mağazacılık AŞ'ye 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ'ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca "perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle" ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesilmişti.