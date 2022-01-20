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TCMB, bugün faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00'te Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacak. Gün boyunca yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. TCMB, bugün faiz kararını açıklayacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14:00’te Para Politikası Kurulu’nun faiz kararını açıklayacak.

    TCMB, Eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini dört toplantı üst üste sürdürmüş ve politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14’e kadar indirmişti.

    Reuters’ın 16 ekonomistle yaptığı ankete göre TCMB’nin bugün faizleri sabit tutması bekleniyor.

    Bloomberg HT’nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması.

    TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesinin de etkisiyle Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine çıkmıştı.

    Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL'de 13,50, euro/TL ise 15,30 seviyesinden işlem görüyor.

    TCMB, bugün faiz kararını açıklayacak
    Copyright: Getty Images
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