Canlı
İstanbul’a İzlanda soğuğu geliyor
İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bu yüzden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Gün boyunca yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…
Canlı anlatım
time_stated_uk
Şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetlerinin tartışılmasına yanıt verdi: “Kadını yok saymaya hevesli bu ataerkil sistemin sizi de boğmakta olduğunu görmüyor musunuz?”
Şarkıcı Gülşen, günlerdir sahne kıyafetleriyle ilgili yapılan tartışmalara Instagram’dan yanıt verdi.
Son günlerde televizyon programlarında ve sosyal medyada Gülşen’e yönelik seçtiği kıyafetlerinden ötürü eleştiriler yöneltilmekteydi.
Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Gülşen’i hedef almasının ardından başka isimler de Gülşen’i eleştirmişti.
Çok sayıda isim ise Gülşen’e destek vermişti.
Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların giyimleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan’a tepki gelmişti.
Gülşen ise yaptığı sosyal medya paylaşımında bütün bu eleştirilere yanıt verdi.
Gülşen aynı zamanda müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu’na sürekli kıyafetleriyle ilgili soru sorulmasına da tepki gösterdi.
Gülşen, “Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini, hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz?” dedi.
Reuters: Rusya ve Ukrayna, Türkiye’nin arabulucu olmasına sıcak bakıyor
Reuters haber ajansı, Rusya’nın ve Ukrayna’nın yükselen gerilimin soğutulmasında Türkiye’nin arabulucu olmasına sıcak baktığını bildirdi.
Reuters’a perşembe günü konuşan Türk diplomatik kaynaklar, iki ülkenin de bu fikre sıcak baktığını aktardı.
Aynı kaynaklar, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu’nun Ukrayna’nın Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinin tartışılacağı bir sonraki toplantısına Türkiye’nin evsahipliği yapması için görüşmelerin de yürütüldüğünü aktardı.
İstanbul’da düzenlenmesi talep edilen toplantının tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, böyle bir toplantının düzenlenmesi için herhangi bir hazırlığın yapılmadığını dile getirdi.
Peskov, “Eğer Türk ortaklarımız Kiev’i etkileyerek önceden üzerinde mutabık kalınan anlaşmaları uygulamalarını sağlayacaklarsa bunu memnuniyetle karşılarız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son gelişmeler üzerine, "Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Savaş atmosferinin olması bizleri üzmektedir. Temennimiz Putin'le, Zelensky'yi bir araya getirmek istiyoruz” demişti.
Erdoğan, Şubat ayı başında Ukrayna'ya giderek Zelensky ile bir araya gelecek.
İstanbul’a İzlanda soğuğu geliyor
İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.
Bu yüzden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.
Tahminlere göre sıcaklık ilerleyen günlerde de eksi derecelerde seyredecek.
Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.
İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken bu kar yağışının geçtiğimiz haftalardaki hafif kar yağışlarının aksine hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.
AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise İstanbul'un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini alıyor.