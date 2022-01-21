İstanbul’a İzlanda soğuğu geliyor

Reuters haber ajansı, Rusya’nın ve Ukrayna’nın yükselen gerilimin soğutulmasında Türkiye’nin arabulucu olmasına sıcak baktığını bildirdi.

Reuters’a perşembe günü konuşan Türk diplomatik kaynaklar, iki ülkenin de bu fikre sıcak baktığını aktardı.

Aynı kaynaklar, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu’nun Ukrayna’nın Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinin tartışılacağı bir sonraki toplantısına Türkiye’nin evsahipliği yapması için görüşmelerin de yürütüldüğünü aktardı.

İstanbul’da düzenlenmesi talep edilen toplantının tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, böyle bir toplantının düzenlenmesi için herhangi bir hazırlığın yapılmadığını dile getirdi.

Peskov, “Eğer Türk ortaklarımız Kiev’i etkileyerek önceden üzerinde mutabık kalınan anlaşmaları uygulamalarını sağlayacaklarsa bunu memnuniyetle karşılarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son gelişmeler üzerine, "Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Savaş atmosferinin olması bizleri üzmektedir. Temennimiz Putin'le, Zelensky'yi bir araya getirmek istiyoruz” demişti.

Erdoğan, Şubat ayı başında Ukrayna'ya giderek Zelensky ile bir araya gelecek.