Türkiye’nin pek çok şehri kara teslim

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İstanbul da dahil olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Demirören Haber Ajansı muhabirine konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, aşırı kar yağışı, buzlanma, yol açma buz ve çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafiğin kapatıldığını söyledi.

Bölgede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Yolda kalanlara gıda yardımı yapılıyor.

Diğer illerin valileriyle de görüştüğünü belirten Ümit, “İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde trafik açılacaktır" dedi.

Vali Ümit, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.

Vali Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteorolojiden alınan bilgiye göre bölgede 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı yaşandığını belirtti.

Bolu’da D-100 karayolunda yol açma çalışmalarını sürdüren bir aracın üstüne kar kütlesi düştü. Araçta bulunan Karayolları işçisi Eray Bozkurt yaralandı. Bozkurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘Kocaeli-Ankara arası trafiğe kapatıldı’

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından Kocaeli’den Ankara istikametine geçişe izin verilmediğini açıkladı:

“Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bolu/Gerede otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış olup ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir.”

Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabında yolların güncel durumları ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

Birçok ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin verildi.