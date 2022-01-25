İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı 13.00'e kadar yasaklandı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve Cumartesi sabaha karşı gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tutuklama nedeniyle üzüntü duyduklarını açıkladı. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Kabaş'ın tutuklanmasına, yaptıkları yazılı açıklama ile tepki gösterdi ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

Daha fazla bilgi next