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İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı 13.00'e kadar yasaklandı
Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı Valilik kararıyla 13.00'e kadar yasaklandı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı Valilik kararıyla 13.00'e kadar yasaklandı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına tepkiler: ABD'den 'üzüntü duyuyoruz' açıklaması
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve Cumartesi sabaha karşı gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tutuklama nedeniyle üzüntü duyduklarını açıkladı. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Kabaş'ın tutuklanmasına, yaptıkları yazılı açıklama ile tepki gösterdi ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.Daha fazla bilgi
İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkışı 13.00'e kadar yasaklandı
Türkiye genelinde devam eden kar yağışı, İstanbul’da ulaşımı büyük ölçüde etkiledi.
İle dışardan araç girişleri ve kent içinde 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.
İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar da 13.00’e kadar iptal edildi.
Dün akşam ve gece saatlerinde binlerce kişi de yollarda mahsur kaldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 05.00 itibarıyla yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara götürüldüğünü açıkladı.
Dün Mahmutbey gişeleri yakınlarında yolda kalan çok sayıda aracın sabah 6 itibarıyla halen kurtarılamadığı görülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adalar hariç tüm ilçeler için turuncu uyarı yayınladı.