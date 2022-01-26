Canlı Canlı İstanbul Havalimanı’nda uçuşların üçte birinden daha azı yapılabiliyor

İstanbul Havalimanı'nda Pazartesi günü durdurulan uçuşlar Salı günü kısmen başlasa da havalimanını eski yoğunluğuna dönebilmiş değil. Havalimanının internet sitesindeki bilgilere göre bugün TSİ 01:50 ile 10:00 arasındaki 284 uçuştan 199'u iptal edilmiş durumda. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.