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Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu
    Copyright: dha
    Image caption: Şafak Mahmutyazıcıoğlu

    Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

    Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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