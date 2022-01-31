CHP lideri Kılıçdaroğlu troll ağı raporunu Twitter videosunda açıkladı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." dedi.

Videoda bazı isimler de sayan Kılıçdaroğlu, "Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler" dedi.

‘Trollerin' deşifresi için araştırma yaptırdığını açıklayan ve sonuçları paylaşan CHP lideri, “Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor, dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde” diye konuştu.

Söz konusu rapordan bir kısmı anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti,

“'Nevzat Kanlı 35'…Diğer namı ‘Son laik bükücü'. Nevzat Kanlı benim sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek.

"Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı'ya bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar.

"Son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana 4 bin kez küfür etmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. Bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını."

"Nevzat Kanlı gibi 10 civarında daha taşıyıcı trol daha var. Bunların altında ise yine örgütlenmiş, sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi."