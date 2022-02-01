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TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz belirleme yetkisi verildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankasına faiz yetkisi verildi. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bankalarda bulunan döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz belirleme yetkisi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankasına faiz yetkisi verildi.
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki bankalarda bulunan döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında tebliğle faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" kuralıyla başlamıştı.
Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.
Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak
Tokat'ta buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre kaza saat Tokat-Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında meydana geldi.
Rize'den Konya istikametine giden Serkan Bozkurt yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.