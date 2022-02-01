TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz belirleme yetkisi verildi

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Tokat'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre kaza saat Tokat-Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında meydana geldi.

Rize'den Konya istikametine giden Serkan Bozkurt yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.