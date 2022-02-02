MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

"Kış Kartalı" adı verilen harekat kapsamında Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde tespit edilen hedefler vuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası uçaklarımız emniyetle üslerine döndü" denildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" denildi.