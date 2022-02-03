Samsun'da halk saldırıya uğrayan Atatürk heykelinin önünde nöbet tutuyor

DHA Copyright: DHA Onur Anıtı'ndaki Atatürk heykeli, Samsun'un başlıca simgesi. Image caption: Onur Anıtı'ndaki Atatürk heykeli, Samsun'un başlıca simgesi.

Samsun'da kentin en önemli simgelerinden biri olan Atatürk'ün at üzerindeki heykeline yönelik saldırının ardından, Onur Anıtı'nın önünde toplanan kalabalık nöbet tutmaya başladı.

Meşale yakan kalabalık, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

Nöbet sırasında İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, nöbet bekleyenlere çay ve kandil simidi ikramında bulundu.

Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren 2 kişi halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalışmıştı. Emniyet güçlerinin tespit ettiği 2 kişi gözaltına alınmıştı.