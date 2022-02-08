İstanbul’daki bir cemevi, 30 bin TL gelen elektrik faturasını ödememe kararı aldı

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Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Küçükçekmece’deki cemevine gelen 30 bin TL’lik elektrik faturasının görüntüsünü paylaşarak, “Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık” dedi.

Eşit yurttaşlık talebinde bulunan Fırat Çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını belirtti ve “Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevleri ticarethane değil, ibadethanemizdir” diye yazdı.

'Herkes dava açabilir'

CHP İzmir Milletvekili ve sanatçı Tolga Sağ da Garip Dede Cemevi'nin kararını destekledi.

Özkan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi yakıp kavuran elektrik ve doğalgaz zamları geri alınana kadar her yurttaş bu dayanışmaya katılabilir ve zamların geri alınması için dava açabilir" diye yazdı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, Garip Dede Cemevi'ne gelen faturayı paylaşmış ve "Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Garip Dede Cemevi'ne gelen faturaya tepki göstermişti.