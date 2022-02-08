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İstanbul’daki bir cemevi, 30 bin TL gelen elektrik faturasını ödememe kararı aldı

Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Küçükçekmece'deki cemevine gelen 30 bin TL'lik elektrik faturasının görüntüsünü paylaşarak, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" dedi. Eşit yurttaşlık talebinde bulunan Fırat Çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını belirtti ve "Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevleri ticarethane değil, ibadethanemizdir" diye yazdı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Tayyip Bey'le evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.

    Emine Erdoğan, kendilerine geçmiş olsun mesajı ileten kişilere teşekkür etti.

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  2. Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı tartışması: Nasıl başladı, taraflar ne diyor?

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    Erdoğan

    2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise "başkanlık sistemi"ne göre halk oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı bir kez daha tartışma konusu. Bazı siyasiler ve hukukçular, Anayasa'da bir kişinin "iki kezden fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği" hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını savunurken, iktidar kanadı ve ittifak ortağı MHP, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine" göre 2018'de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan'ın bir sonraki seçimde aday olmasının önünde bir engel olmadığı görüşünde. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

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  3. Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Ukrayna-Rusya gerilimi başta ekmek olmak üzere gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecek

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
    Copyright: TZOB
    Image caption: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin ithalatta sorunlara neden olması sebebiyle başta ekmek olmak üzere Türkiye'deki gıda fiyatlarını olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar, "Bu yıl tarımsal üretimdeki sorunlar giderilemezse çok daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kalabiliriz" ifadesini kullandı.

    Bayraktar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

    Quote Message: Mazot fiyatı son bir yılda yüzde 111 oranında arttı. Üreticilerimize verilen mazot desteği bu artış karşısında yetersiz kaldı. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik tarifesine yüzde 94,8’lik zam çiftçilerimizin artan maliyetlerini daha da artırdı.
    Quote Message: Bu buhran, özellikle stratejik ürünlerde ithalata bağımlı olmanın ülkemize verdiği zararları göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle yerli üreticimiz bu bağımlılıktan en fazla olumsuz etkilenen kesim olmaktadır. TZOB olarak sürekli ithalata dayanan tedarik politikasına her zaman karşı olduk, yerli üretimi artırmanın önemini ıslarla vurguladık. Dünyada gıda ile ilgili yaşanan gelişmeler ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. İhtiyacımız olan buğday ve arpayı rahatlıkla verilecek desteklerle ülkemizde üretebiliriz.

  4. İstanbul’daki bir cemevi, 30 bin TL gelen elektrik faturasını ödememe kararı aldı

    Garip Dede Cemevi
    Copyright: Facebook/Garip Dede Dergahı Vakfı Alevi Toplumu

    Garip Dede Dergahı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Küçükçekmece’deki cemevine gelen 30 bin TL’lik elektrik faturasının görüntüsünü paylaşarak, “Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık” dedi.

    Eşit yurttaşlık talebinde bulunan Fırat Çarşamba günü mahkemeye başvuracaklarını belirtti ve “Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevleri ticarethane değil, ibadethanemizdir” diye yazdı.

    'Herkes dava açabilir'

    CHP İzmir Milletvekili ve sanatçı Tolga Sağ da Garip Dede Cemevi'nin kararını destekledi.

    Özkan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi yakıp kavuran elektrik ve doğalgaz zamları geri alınana kadar her yurttaş bu dayanışmaya katılabilir ve zamların geri alınması için dava açabilir" diye yazdı.

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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, Garip Dede Cemevi'ne gelen faturayı paylaşmış ve "Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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    Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Garip Dede Cemevi'ne gelen faturaya tepki göstermişti.

  5. Post update

    BBC Türkçe'den herkese günaydın.

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