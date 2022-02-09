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MÜSİAD Başkanı: Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomiye ilişkin konuları değerlendirdiği basın toplantısında, "Enflasyon yine en büyük ekonomi problemi olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Kılıçdaroğlu, zam geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurdu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi. Salı günü CHP’nin elektrik zammına karşı Ankara’da gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından vatandaşlar faturalarını yakarak protesto gerçekleştirmişti.Daha fazla bilgi
Kılıçdaroğlu, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturasını ödemeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam saat 22:00'de önemli bir konu hakkında açıklama yapacağını duyurmuştu.
Bu çağrının ardından yayımladığı videosunda Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.
Vakıfbank ve Halkbank, 13,4 milyar liralık sermaye artışı gerçekleştirecek
Vakıfbank ve Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptıkları açıklamalarla 13,4 milyar liralık sermaye artırımı kararlarını duyurdu.
Dünya gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kısa sürede gerçekleşeceğini dile getirdiği kamu bankalarının sermaye artırımı sürecinde sona gelindi.
Ziraat Bankası’nın da yönetim kurulu kararı alarak sermaye artırımını açıklaması bekleniyor.
Böylece son üç yılda kamu bankalarına üçüncü kez sermaye artışı yapılmış oldu.
Vakıfbank ve Halkbank açıklamalarında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının iki bankanın da hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemiyle satılmasının planlandığı yer aldı.
Vakıfbank’tan sermaye artışıyla elde edilecek fonun kullanım yerine yönelik yaptığı açıklamada bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülmeyen aktif bozulmalara karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının sağlanacağını vurgulandı.
Halkbank’tan elde edilecek fonun kullanım yerine yönelik açıklamada şöyle denildi: “İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır.”
Öte yandan sermaye artışına ilişkin medyaya yansıyan haberlerde Ziraat Bankası'na da 22,5 milyar lira ek sermaye planlandığı yer almıştı.
Kamu katılım bankaları için de 2 milyar liralık sermaye artışı öngörülüyor.
Türkiye'de son bir günde 108.563 koronavirüs vakası tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük Covid-19 verilerine göre son 24 saatte yapılan 452 bin 363 testte 108 bin 563 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, 88 bin 647 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,68, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,69 olarak ölçüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'a 'hakaret' davasında hakim karşısına çıktı: "Davacı taraf, 50 bin TL karşılığında uzlaşma talebinde bulundu, kabul etmedim"
Oyuncu Ezgi Mola, cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla Ankara'da yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
‘Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanan Musa Orhan hakkında ‘hakaret' içerikli tweet attığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Ezgi Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve ‘hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yargılama' usulü uygulanarak Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 65 gün karşılığı 5 bin 200 TL adli para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. Mola'nın avukatı, basit yargılama usulüyle verilen hükme itiraz etti. Bunun üzerine aynı mahkemede duruşma açıldı.
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya sanık Mola, avukatları ve Orhan'ın avukatı katıldı.
Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığını belirten Mola, savunmasında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsür bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan tweeti attım. Burada yorumumu şahsa değil duruma yaptım. Beraatımı talep ediyorum.”
Mola, davacı tarafın 50 bin TL karşılığında uzlaşma talebinde bulunduğunu, ama kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi.
Savcı ise mütalaasında sanık Mola'nın 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle cezalandırılmasını talep etti.
Savcının açıkladığı mütalaaya karşı savunma yapmak için avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomiye ilişkin konuları değerlendirdiği basın toplantısında, “Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz” dedi.
Son aylarda kurdaki yükselişin de etkisiyle enflasyonda artış yaşandığını, ancak yılın ikinci yarısından sonra düşmesini beklediklerini belirten Asmalı, “Enflasyon yine en büyük ekonomi problemi olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada. Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan’ın haberine göre, kur ile ilgili tahminde bulunmanın çok zor olduğunu belirten Asmalı, “Kurun şu anki seviyesi bile bizce yüksek. Hatta araştırmalarımıza göre kurun seviyesi 90’lı yıllardan bile üst seviyede. Kurların bu seviyenin bir miktar daha altında olmasını istiyoruz” dedi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile kurdaki oynaklığın son bulduğunu, ve sanayicinin kurun seviyesinden değil ama bu oynaklığın kalkmasından memnun olduğunu belirten MÜSİAD Başkanı, “Rekabet ettiğimiz Avrupa ülkelerinde sanayiciler yüzde 1-2 ile kredi alırken, bizde reel sektörde yüzde 25’in üzerinde oranlar var. Bu oranlar yatırım için en büyük engel, mutlaka aşağı çekilmeli” diye konuştu.
Asmalı, enerji maliyetlerindeki artışa ilişkin olarak da “KOBİ ve hane halkının bir miktar daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla elektrik fiyatlarının bir miktar daha sübvanse edilmesini bekliyoruz” dedi.
CHP'li Tanju Özcan önermişti: Ara seçim, erken seçime yol açar mı?
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, iktidarı erken seçime zorlamak için "Muhalefet partilerinden 11 milletvekilinin istifa ederek ara seçim yolunu açması" önerisi, partisi CHP dahil, muhalefet partilerinde olumlu karşılık bulmadı.Daha fazla bilgi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Firmaların TL'ye geçişi için destek sürecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyeleriyle bir araya geldi. Kavcıoğlu, "Firmaların TL'ye geçişi konusunda desteklerimiz devam edecek" mesajı verdi.
Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklara göre toplantıda Kavcıoğlu, şirketlerin 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabının, 50 milyar dolarının firmaların tasarrufu olduğunu belirterek, bunun kur korumalı mevduatta istenen vadeye bağlanabileceğine işaret etti.
Kavcıoğlu, “Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşları Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak TCMB'ye para gönderebilecek” dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istişare toplantısında firmaların ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiğini belirtti.
Bilecik'te binlerce kişinin ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye gitmesi üzerine Sağlık Bakanlığı şehre bir ekip gönderdi
Habertürk'ün İHA'dan aktardığına göre Bilecik'te birkaç gündür binlerce kişinin ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından Sağlık Bakanlığı üç kişiden oluşan bir uzman ekibi kente gönderdi.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Yoğunluk var, salgınla ilgili detaylı araştırmalarımız devam ediyor. Çok hafif seyirde, bir gün, belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık" dedi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne son günlerde binlerce kişinin ishal ve kusma şikayetiyle acil başvuru yapmasının ardından uzun kuyruklar oluştu.
Yüksek enflasyon yüzünden TL mevduatta reel kayıp 25 yılın zirvesine çıktı
TÜİK, Ocak ayı için finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranlarını açıkladı.
Buna göre aylık en düşük kayıp, enflasyon ile indirgendiğinde %8,10 oranlıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Dünya gazetesinin haberine göre hangi finansal yatırım aracı tercih edilirse edilsin de yüksek enflasyon nedeniyle her araç reel kayıp yaşattı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında aylık olarak yurtiçi üretici fiyatları endeksine indirgendiğinde TL mevduat faizi yüzde 8,33, tüketici fiyatları endeksine indirgendiğinde ise yüzde 8,87 reel olarak kaybettirdi.
Ocakta tüketici enflasyonu yüzde 48,69’a, üretici enflasyonu ise yüzde 93,53’e yükselmişti.
Yıllık olarak bakıldığında ise TL mevduat faizi yatırımcısına Yİ-ÜFE'ye indirgendiğinde yüzde 40,64, TÜFE'ye indirgendiğinde ise yüzde 22,75 kayıp getirdi.
1997’den beri hesaplanan reel getiri oranlarına göre TL mevduat yatırımcısı yıllık olarak 25 yılın en ağır reel kaybını yaşadı.
Ziraat Bankası takipteki tarım kredileri için yapılandırma programı açıkladı
Ziraat Bankası takipteki tarım kredileri için yapılandırma programı açıkladı.
Uygulama, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak.
30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşteriler uygulamadan faydalanabilecek.
İTO Başkanı Avdagiç'ten elektrik faturası açıklaması: "Küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gidilmesini öneriyoruz"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, elektrik faturalarında düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bir çözüm yolu olarak, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz" ifadesini kullandı.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını, bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.
MÜSİAD Başkanı: Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomiye ilişkin konuları değerlendirdiği basın toplantısında, "Enflasyon yine en büyük ekonomi problemi olmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.Follow
RTÜK'ten yeni karar: Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans için süre verildi
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yaptığı görüşmenin ardından Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin denetleneceğini bildirdi, Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans için, kararın yayımlanmasının ardından 72 saatlik süre tanıdı. Üst Kurul üyeleri ve uzmanlardan tepkiler geliyor.Daha fazla bilgi
Twitter'da canlı yayın yaparken Alevilere küfreden 'Yakup Tilki' kullanıcı adlı şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfreden 'Yakup Tilki' kullanıcı adlı şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan soruşturma başlattı.
Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek” suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."
#YakupTilkiTutuklansın etiketiyle Twitterda çok sayıda paylaşım yapılırken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.
CHP İstanbul örgütü, kentin 39 lçesinde enerji faturalarında zamlara karşı eylem düzenledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’un 39 ilçesinde enerji faturalarında yapılan zamlara karşı eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın açıklamasını Sultanbeyli ilçesinde gerçekleştirdi.
Şişli’deki basın açıklamasının ardından zamlı faturaları protesto etmek için “Mutfakta yangın var, söndürmeye talip var”, “Susma, sustukça zamlar devam edecek”, “Susma, haykır zamlara hayır” sloganları atıldı.
Halil Falyalı: Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane patronu Girne'de öldürüldü
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Girne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de öldü. olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Sedat Peker, Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti.Daha fazla bilgi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Dün gece itibariyle Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildiğini söyledi.
Dönmez, "Dün gece itibariyle Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta’nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık" dedi.
Bakan Dönmez, elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin olarak ise "Net bir şey ortaya çıkmadı, olunca açıklayacağız. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz, STK'lardan, küçük işletmelerden talepler var. Ekibimiz çalışıyor, bitince de kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.
CHP, elektrik ve doğal gaz zamlarını Ankara'da basın açıklamasıyla protesto etti
CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından elektrik ve doğal gaz zamlarını protesto için Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
Alanda toplanan partililer adına konuşan CHP İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, hayat pahalılığı ile halkın yoksullaştığını söyleyerek, "Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın iktidara iki talimatı var. 'Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin' diyorlar. Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Enerji bir insan hakkıdır, ulaşılabilir ve ödenebilir olmak zorundadır. Isparta'da gördüğünüz gibi ulaşılabilir olmaktan çok uzaklaşmıştır, bir eziyete dönüşmüştür. Bu zamlar maalesef ödenebilir olmaktan da çıkmıştır. Aynı zamanda iktidar şimdi bir formül arayışı içine geçmiş. Formül var, bu zamları derhal geri çekin" diye konuştu.
Basın açıklamalarının ardından partililer, ellerindeki doğal gaz ve elektrik faturalarını yakarak, 'Zamma ve zulme hayır' sloganları attı.
Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşıldı
Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı.
Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hareket eden 3 araç içindeki 17 askeri personel ve onlara yol açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Kazdağları’nda mahsur kalmıştı.
Bölgeye Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekiplerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'nden bir arama-kurtarma helikopteri sevk edilmişti.
Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi.