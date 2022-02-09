MÜSİAD Başkanı: Hükümetin en büyük mücadeleyi enflasyonla yapmasını bekliyoruz

Vakıfbank ve Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptıkları açıklamalarla 13,4 milyar liralık sermaye artırımı kararlarını duyurdu.

Dünya gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kısa sürede gerçekleşeceğini dile getirdiği kamu bankalarının sermaye artırımı sürecinde sona gelindi.

Ziraat Bankası’nın da yönetim kurulu kararı alarak sermaye artırımını açıklaması bekleniyor.

Böylece son üç yılda kamu bankalarına üçüncü kez sermaye artışı yapılmış oldu.

Vakıfbank ve Halkbank açıklamalarında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının iki bankanın da hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemiyle satılmasının planlandığı yer aldı.

Vakıfbank’tan sermaye artışıyla elde edilecek fonun kullanım yerine yönelik yaptığı açıklamada bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi, global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülmeyen aktif bozulmalara karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılmasının sağlanacağını vurgulandı.

Halkbank’tan elde edilecek fonun kullanım yerine yönelik açıklamada şöyle denildi: “İhraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır.”

Öte yandan sermaye artışına ilişkin medyaya yansıyan haberlerde Ziraat Bankası'na da 22,5 milyar lira ek sermaye planlandığı yer almıştı.

Kamu katılım bankaları için de 2 milyar liralık sermaye artışı öngörülüyor.