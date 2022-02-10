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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da üç şüpheli gözaltına alındı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Girne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü şüphelilerin Kuzey Kıbrıs polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin Emniyet'teki sorguları sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da üç şüpheli gözaltına alındı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Girne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü şüphelilerin Kuzey Kıbrıs polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda yakalandığını duyurdu.
Şüphelilerin Emniyet’teki sorguları sürüyor.