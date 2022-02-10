Canlı

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da üç şüpheli gözaltına alındı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Girne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü şüphelilerin Kuzey Kıbrıs polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin Emniyet'teki sorguları sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da üç şüpheli gözaltına alındı

    Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın Girne'de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü şüphelilerin Kuzey Kıbrıs polisi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda yakalandığını duyurdu.

    Şüphelilerin Emniyet’teki sorguları sürüyor.

    Quote Message: 08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır. from Emniyet Genel Müdürlülüğü
    Emniyet Genel Müdürlülüğü
Yukarı dön