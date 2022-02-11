Canlı Canlı Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da gözaltına alınan iki kişiden biri olan Seccad Yeşil tutuklandı. DHA'nın aktardığına göre, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.