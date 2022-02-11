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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı
Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da gözaltına alınan iki kişiden biri olan Seccad Yeşil tutuklandı. DHA'nın aktardığına göre, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı
Beşiktaş’ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da gözaltına alınan iki kişiden biri olan Seccad Yeşil tutuklandı.
DHA’nın aktardığına göre, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.