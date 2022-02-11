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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da gözaltına alınan iki kişiden biri olan Seccad Yeşil tutuklandı. DHA'nın aktardığına göre, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı

    Seccad Yeşil
    Copyright: DHA
    Image caption: Seccad Yeşil, Bursa'da gözaltına alındı

    Beşiktaş’ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da gözaltına alınan iki kişiden biri olan Seccad Yeşil tutuklandı.

    DHA’nın aktardığına göre, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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