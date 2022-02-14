Canlı
Pınar Gültekin davasında bugün karar bekleniyor
Temmuz 2020'de, 27 yaşındayken cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'in davasında bugün karar bekleniyor. Metin Avcı'nın "canavarca hisle öldürmek" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı Muğla Adliyesi'ndeki duruşmayı çok sayıda kadın örgütü de izliyor. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
THY: Ukrayna'ya bilet almış olan yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanınacak
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'da yaşanan gerilim nedeniyle bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı.
Bazı havayolu firmalarının uçuşları askıya aldığı; 10’dan fazla ülkenin vatandaşlarına ülkeden çıkma çağrısı yaptığı Ukrayna’da gerilim sürerken THY, uçuşların devam ettiğini belirtti:
"Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir. Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir. Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır."
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu zamları devlet yapmıyor
Pazar gecesi bir televizyon yayınına katılan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar sorulduğunda "Doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin de yüzde 50’sini yaklaşık iki yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini" söyledi:
“Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiper enflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi? Amerika'da yüzde 7'lere ulaşmış durumda enflasyon. Bütün dünya enflasyonla boğuşuyor."
Pınar Gültekin davasında bugün karar bekleniyor
Temmuz 2020'de Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin kaybolmuş, günler süren aramanın ardından ormanlık alanda bir varilde cenazesi yakılmış halde bulunmuştu.
Gültekin'in kaybolduğu gün görüştüğü Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle insan öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmışyı. Avcı ve suça yardım ettiği belirtilen yakınlarının yargılandığı davanın 10. duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmada karar da çıkması bekleniyor.
Duruşmayı birçok kadın örgütü de izleyecek.
Pınar Gültekin: 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı