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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan altı kişiden ikisi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı üçe çıktı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, pazartesi akşamı katıldığı bir canlı yayında partisinin oy oranını yüzde 37 olarak açıkladı:
"Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız. Doğalgazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor. Doğalgaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık."
Geçen hafta da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP'nin oy oranına ilişkin, "Yüzde 34-36 aralığında bir yerde seyrediyor" açıklaması yapmıştı.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı
Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan altı kişiden gözaltı süreleri uzatılan üç kişi nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderildi.
Nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından üç kişiden ikisi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gülen yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette sekiz günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bozkır'la bağlantılı iki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı üçe çıkmış oldu.