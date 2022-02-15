Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı

Getty Images Copyright: Getty Images Bozkır, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye götürüldü Image caption: Bozkır, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye götürüldü

Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan altı kişiden gözaltı süreleri uzatılan üç kişi nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderildi.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından üç kişiden ikisi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gülen yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette sekiz günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bozkır'la bağlantılı iki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı üçe çıkmış oldu.