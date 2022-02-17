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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 14 seviyesinde tutulacağı yönünde. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, bugün İsrail'de
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, iki günlük Filistin bölgesi ve İsrail ziyaretleri kapsamında dün gittikleri Ramallah'ta, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü. Türkiye- Filistin ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede, iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin, Filistin'e desteğinin devam edeceği belirtildi.
Türk heyeti, bugün de İsrail'e gidiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9 Mart'ta planlanan Türkiye ziyareti için hazırlıklara başlayacak olan Kalın ve Önal, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerle görüşecek.
Bugünkü görüşmelerle hazırlıkları yapılan bu ziyaret, iki ülke arasında 2010'dan bu yana yaşanan gerilimli ilişkileri normalleştirmek için önemli bir adım niteliğinde.
Ziyaret kapsamında Anadolu Ajansı'na konuşan Kalın, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları, Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye mart ayında gerçekleştireceği ziyareti de detaylı bir şekilde ele alacağız" dedi:
"Bizim amacımız, çabamız ve gayretimiz, Filistin meselesi bağlamında genel olarak bölgesel barış, istikrar ve huzuru sağlayacak, herkes için güvenliği, özgürlüğü ve refahı önceleyen bir bölgesel düzenin inşa edilmesidir."
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Merkez Bankası, en son Aralık ayındaki Para Politikası kurulu toplantısında faizde indirimi gitmiş; Ocak ayındaki toplantıda faiz yüzde 14’te sabit tutulmuştu.
Eylül ayında başlayan ve Aralık ayına kadar faiz indirimlerinin ardından döviz kurlarına hızlı bir yükseliş görülmüş; hükümet, 20 Aralık’ta kur korumalı TL mevduat hesapları uygulamasını getirerek döviz kurlarındaki yükselişi frenlemeye çalışmıştı.