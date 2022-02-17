Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, iki günlük Filistin bölgesi ve İsrail ziyaretleri kapsamında dün gittikleri Ramallah'ta, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüştü. Türkiye- Filistin ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede, iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin, Filistin'e desteğinin devam edeceği belirtildi.

Türk heyeti, bugün de İsrail'e gidiyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9 Mart'ta planlanan Türkiye ziyareti için hazırlıklara başlayacak olan Kalın ve Önal, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerle görüşecek.

Bugünkü görüşmelerle hazırlıkları yapılan bu ziyaret, iki ülke arasında 2010'dan bu yana yaşanan gerilimli ilişkileri normalleştirmek için önemli bir adım niteliğinde.

Ziyaret kapsamında Anadolu Ajansı'na konuşan Kalın, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları, Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye mart ayında gerçekleştireceği ziyareti de detaylı bir şekilde ele alacağız" dedi:

"Bizim amacımız, çabamız ve gayretimiz, Filistin meselesi bağlamında genel olarak bölgesel barış, istikrar ve huzuru sağlayacak, herkes için güvenliği, özgürlüğü ve refahı önceleyen bir bölgesel düzenin inşa edilmesidir."