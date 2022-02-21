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Pervin Buldan: HDP’siz bir parlamento, HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine yönelik açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AKP iktidarına seslenerek, "HDP'siz bir parlamento, HDP'siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Prof. Dr. Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Başkanlığı'na atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) yeniden Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

    Prof. Dr. Mandal, 2018'den beri aynı görevi yürütüyor.

  2. Pervin Buldan: HDP’siz bir parlamento, HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek

    Pervin Buldan
    Copyright: HDP

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine yönelik açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AKP iktidarına seslenerek, “HDP’siz bir parlamento, HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek” dedi.

    Pazar günü HDP’nin Mersin 4’üncü Olağan İl Kongresinde konuşan Buldan, “Kenan Evrenleriniz, Tansu Çillerleriniz ağa babalarınız başaramadı, siz de başaramayacaksınız, kazanamayacaksınız” diye konuştu.

    Quote Message: Bakıyoruz sorunlar orta yerde duruyor. Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri olan Kürt Sorununu tecrit ve inkarla çözmeye çalışan bir iktidara Kürt Sorununun hala sürdüğünü buradan vurgulamak istiyorum. Kürt Sorunu tecritle çözülecek bir sorun asla değildir. Bugün başta İmralı Cezaevi olmak üzere birçok cezaevinde tecrit ve hukuksuzlukların olduğunu biliyoruz. Ama bu sorunun çözümü için de Kürt Sorununun çözümü için de Kürtlerin de HDP’nin de özellikle muhatap alınması gerekiyor. Kürtler ve HDP olmadan, İmralı olmadan bu sorunun çözülemeyeceğini herkesin çok iyi bilmesini buradan hatırlatmak istiyorum.
    Pervin Buldan
    Copyright: HDP

  3. Post update

    BBC Türkçe'den herkese günaydın.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan gün boyu takip edebilirsiniz.

    Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle...

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