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Pervin Buldan: HDP’siz bir parlamento, HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine yönelik açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AKP iktidarına seslenerek, "HDP'siz bir parlamento, HDP'siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek" dedi. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Prof. Dr. Hasan Mandal yeniden TÜBİTAK Başkanlığı'na atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) yeniden Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.
Prof. Dr. Mandal, 2018'den beri aynı görevi yürütüyor.
Pervin Buldan: HDP’siz bir parlamento, HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine yönelik açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, AKP iktidarına seslenerek, “HDP’siz bir parlamento, HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek” dedi.
Pazar günü HDP’nin Mersin 4’üncü Olağan İl Kongresinde konuşan Buldan, “Kenan Evrenleriniz, Tansu Çillerleriniz ağa babalarınız başaramadı, siz de başaramayacaksınız, kazanamayacaksınız” diye konuştu.
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