Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantı sonrası yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.

TCMB geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise yüzde 14'te sabit tutmuştu.

Reuters haber ajansının anketine katılan 18 ekonomistin hepsi politika faizinin yine değişmeyeceği görüşünde.

PPK'nın geçen ayki toplantısı sonrası yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

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