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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak. TCMB geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise yüzde 14'te sabit tutmuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Müsilajla mücadele için yasa hazırlığı: Marmara Havzası'ndaki illerde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğu getirilecek
Ayşe Sayın
Ankara
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj sorunuyla mücadele için yasal düzenleme hazırlığında. Çalışmalarına başlanan düzenleme ile Marmara Havzası'nda bulunan illerin belediyelerine İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurma zorunluluğunun getirilmesi planlanıyor. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Toplantı sonrası yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak.
TCMB geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise yüzde 14'te sabit tutmuştu.
Reuters haber ajansının anketine katılan 18 ekonomistin hepsi politika faizinin yine değişmeyeceği görüşünde.
PPK'nın geçen ayki toplantısı sonrası yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.
Merkez Bankası faiz kararı: Politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu
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