Sarıyer'de demir yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de yaptığı konuşmada yer alan "Üçüncü ittifak olabilir" ifadesi üzerine başlayan tartışmalar sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, 'ittifak içinde ittifaklar' olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış" dedi.

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