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Sarıyer'de demir yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine Maden Mahallesi'ndeki olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Karamollaoğlu 'üçüncü ittifak' sözlerine açıklık getirdi: Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de yaptığı konuşmada yer alan "Üçüncü ittifak olabilir" ifadesi üzerine başlayan tartışmalar sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, 'ittifak içinde ittifaklar' olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış" dedi.Daha fazla bilgi
Sarıyer'de demir yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde inşaat demiri yüklü TIR, gecekondunun üzerine devrildi.
İhbar üzerine Maden Mahallesi'nde Özdereiçi Caddesi'ndeki olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan beş kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazada yaralanan TIR sürücüsü ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.