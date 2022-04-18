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SPK Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı. Kurulun eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, görev süresini doldurduğunu belirterek bir veda mesajı yayımladı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, kurul üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa etti.
Kararı kamuoyu ile paylaşan TFF, istifa gerekçesini açıklamadı.
Bir önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı, sezonun ortasında istifa edince, Gündoğdu onun yerine başkanlık görevine atanmıştı.
Hakem tartışması
Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek gibi deneyimli hakemlerin de aralarında bulunduğu 13 hakem, Mart ayında MHK tarafından ihraç edilmişti.
Bunun ardındansa TFF'ye bağlı Tahkim Kurulu, MHK'nın 13 hakemin görevden el çektirilmesi kararını bozmuştu.
Ancak Tahkim Kurulu'nun 26 Mart'taki kararının ardından 13 hakeme herhangi bir maçta görev verilmemişti.
4 Nisan'da ise TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etmişti. Özdemir'den boşalan koltuğa şu anda Servet Yardımcı vekalet ediyor.
SPK Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı.
Gönül, atama öncesinde kurulun başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Kurulun eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, görev süresini doldurduğunu belirterek bir veda mesajı yayımladı.
Taşkesenlioğlu mesajında, "Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi, zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzuru taşıyorum" ifadelerine yer verdi.