Fenerbahçe ve Shaktar Donetsk 'Barış İçin Futbol' etkinliği için Kadıköy'de karşılaşacak

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Fenerbahçe, Ukrayna’nın köklü futbol kulüplerinden Shakhtar Donetsk ile Ukrayna savaşına dikkat çekmek için “Barış İçin Futbol” temasıyla bugün bir dostluk maçı oynayacak.

Kadıköy’de oynanacak müsabaka saat 17.00’da başlayacak.

Dünyanın farklı şehirlerinde maçlar yapacak olan Shaktar Donetsk, elde edilecek geliri Ukraynalı çocuklar ve sığınmacılara bağışlayacak.

Bilet fiyatları 50 ile 200 TL arasında satışa sunuldu.

Donetsk şehrinin bir takımı olan Ukraynalı kulüp, 2014 yılında başlayan savaş nedeniyle Lviv kentine ve ardından da Harkov’a taşınmak zorunda kalmıştı. Kulüp, Mayıs 2020’den bu yana da maçlarını Kiev’de oynuyordu.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray da Dinamo Kiev ile İstanbul'da bir dostluk maçı yapmıştı.