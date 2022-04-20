Canlı
Soylu’nun ‘Ses ver Kılıçdaroğlu’ paylaşımına, CHP’li milletvekilleri video ile yanıt verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ses ver Kılıçdaroğlu" sözleriyle yaptığı paylaşımlara, CHP'li milletvekilleri bir video ile yanıt verdi. Paylaşılan videoda bazı AKP'lilerin Gülen'le olan fotoğrafları ile Soylu'nun uyuşturucu ticareti nedeniyle yakalanan bazı isimlerle olan fotoğrafları görülüyor. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
TBMM Başkanı Şentop: Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar ama ilk defa bozuyorum prensibimi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhur Frankfurt" isimli bir Twitter kullanıcısının paylaşımına yanıt vererek, "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen" dedi.
Şentop bundan birkaç dakika önceki paylaşımında da, "Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma" diye yazdı.
Twitter kullanıcısı "Cumhur Frankfurt"un, Şentop'un yanıt verdiği paylaşımını daha sonra sildiği görülüyor.
Bazı haber sitelerinde, Twitter'da 390 binden fazla takipçisi olan "Cumhur Frankfurt" isimli kullanıcının Şentop'u etiketleyerek, "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış" yazdığı iddia edildi.
Söz konusu kullanıcının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen pek çok mesajı bulunuyor.
Soylu’nun ‘Ses ver Kılıçdaroğlu’ paylaşımına, CHP’li milletvekilleri video ile yanıt verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Nisan’da Twitter’da “Ses ver Kılıçdaroğlu” sözleriyle yaptığı paylaşımının ardından, Salı akşamı aynı mesajla yeni bir paylaşım daha yaptı.
CHP liderinin 17 Nisan’daki Hrant Dink Vakfı’na yaptığı ziyareti hatırlatan Soylu, “Açıkça soruyoruz Hrant Dink Cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?” diye yazdı.
Kılıçdaroğlu bu ziyaretinde, “tetikçinin hapiste olduğunu ama asıl katillerin aydınlığa çıkarılmadığını” savunmuştu.
Soylu ise CHP liderine, 14 Temmuz 2021 tarihli mahkeme kararından alıntı yaparak yanıt verdi:
Öte yandan Soylu’nun “Ses ver Kılıçdaroğlu” paylaşımları sonrasında, CHP’li milletvekilleri de Soylu’ya paylaştıkları bir video ile yanıt verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “SeS Yok Görüntü Var” [Özel’in Soylu’nun isim ve soyisminin baş harflerine atıf yaptığı paylaşımındaki “SeS” ifadesine dokunulmadı] diye paylaştığı videoda Erdoğan da dahil olmak üzere bazı AKP’lilerin Fethullah Gülen’le olan fotoğrafları görülüyor.
Videoda ayrıca Soylu’nun uyuşturucu ticareti nedeniyle yakalanan bazı isimlerle olan fotoğrafları da var.