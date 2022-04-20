Soylu’nun ‘Ses ver Kılıçdaroğlu’ paylaşımına, CHP’li milletvekilleri video ile yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Nisan’da Twitter’da “Ses ver Kılıçdaroğlu” sözleriyle yaptığı paylaşımının ardından, Salı akşamı aynı mesajla yeni bir paylaşım daha yaptı.

CHP liderinin 17 Nisan’daki Hrant Dink Vakfı’na yaptığı ziyareti hatırlatan Soylu, “Açıkça soruyoruz Hrant Dink Cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu bu ziyaretinde, “tetikçinin hapiste olduğunu ama asıl katillerin aydınlığa çıkarılmadığını” savunmuştu.

Soylu ise CHP liderine, 14 Temmuz 2021 tarihli mahkeme kararından alıntı yaparak yanıt verdi:

Öte yandan Soylu’nun “Ses ver Kılıçdaroğlu” paylaşımları sonrasında, CHP’li milletvekilleri de Soylu’ya paylaştıkları bir video ile yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “SeS Yok Görüntü Var” [Özel’in Soylu’nun isim ve soyisminin baş harflerine atıf yaptığı paylaşımındaki “SeS” ifadesine dokunulmadı] diye paylaştığı videoda Erdoğan da dahil olmak üzere bazı AKP’lilerin Fethullah Gülen’le olan fotoğrafları görülüyor.

Videoda ayrıca Soylu’nun uyuşturucu ticareti nedeniyle yakalanan bazı isimlerle olan fotoğrafları da var.