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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın'

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verilmesine değindi. Erdoğan'ın "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verilmesine değindi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın" dedi.

    Videonun başında, "Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart" diyen Kılıçdaroğlu, "Neye inanırsanız inanın, Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz" diye konuştu.

    Quote Message: Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatı kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz. Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!
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    Ayrıca Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı'nın yakınlarından da randevu istediğini söyledi.

  2. Parlamento seçimleri için muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Liderler Buluşmasında bir araya geldi.

    Seçim Yasası'nın değişmesiyle birlikte muhalefet partileri, seçim sistemi ve ittifak senaryoları üzerine çalışıyor. Söz konusu formüllerde aritmetik ve siyasi karşılık dengesini tutturulmaya çalışılıyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, kulislerde konuşulan senaryolarla birlikte, bunların "artılarını ve eksilerini" yazdı.

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  3. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçimini Turgay Olcayto’nun listesi kazandı

    Seçim
    Copyright: TGC

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) yapılan yönetim kurulu seçimini Turgay Olcayto’nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.

    Seçimde bağımsız aday Seraceddin Zıddıoğlu ile yarışan Olcayto, sonuçlarla birlikte cemiyetteki başkanlık görevini üç yıl daha sürdürecek.

    TGC’nin yeni yönetim kurulunda Olcayto ile birlikte, Vahap Munyar, Doğan Şentürk, Sibel Güneş, Niyazi Dalyancı, Hakan Güldağ, İhsan Yılmaz, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Nuray Özger ve Uğur Güç yer aldı.

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