Canlı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın'
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verilmesine değindi. Erdoğan'ın "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verilmesine değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın" dedi.
Videonun başında, "Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart" diyen Kılıçdaroğlu, "Neye inanırsanız inanın, Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz" diye konuştu.
Ayrıca Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı'nın yakınlarından da randevu istediğini söyledi.
Parlamento seçimleri için muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Seçim Yasası'nın değişmesiyle birlikte muhalefet partileri, seçim sistemi ve ittifak senaryoları üzerine çalışıyor. Söz konusu formüllerde aritmetik ve siyasi karşılık dengesini tutturulmaya çalışılıyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, kulislerde konuşulan senaryolarla birlikte, bunların "artılarını ve eksilerini" yazdı.Daha fazla bilgi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti seçimini Turgay Olcayto’nun listesi kazandı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) yapılan yönetim kurulu seçimini Turgay Olcayto’nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu kazandı.
Seçimde bağımsız aday Seraceddin Zıddıoğlu ile yarışan Olcayto, sonuçlarla birlikte cemiyetteki başkanlık görevini üç yıl daha sürdürecek.
TGC’nin yeni yönetim kurulunda Olcayto ile birlikte, Vahap Munyar, Doğan Şentürk, Sibel Güneş, Niyazi Dalyancı, Hakan Güldağ, İhsan Yılmaz, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Nuray Özger ve Uğur Güç yer aldı.