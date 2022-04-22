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Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı en geç Ağustos ayında açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının yüzde 98'inin tamamlandığını ve en geç Ağustos ayında da hizmete açılacağını söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı en geç ağustos ayında açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının yüzde 98’inin tamamlandığını ve en geç Ağustos ayında da hizmete açılacağını söyledi.
Metro şantiyesinde işçiler ile bir araya gelen Karaismailoğlu, buradayaptığı konuşmasında hat hakkında da bilgiler verdi: