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Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı en geç Ağustos ayında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının yüzde 98'inin tamamlandığını ve en geç Ağustos ayında da hizmete açılacağını söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Bakan Karaismailoğlu: Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı en geç ağustos ayında açılacak

    Karaismailoğlu
    Copyright: DHA

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının yüzde 98’inin tamamlandığını ve en geç Ağustos ayında da hizmete açılacağını söyledi.

    Metro şantiyesinde işçiler ile bir araya gelen Karaismailoğlu, buradayaptığı konuşmasında hat hakkında da bilgiler verdi:

    Quote Message: Toplam 4 istasyonun bulunduğu Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometredir. Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosunun Pendik'teki Tavşantepe istasyonundan başlayan hattımız, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına ulaşacaktır. İstasyonlarımız ise, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli, Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları şeklindedir. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık. Proje kapsamında toplam 15 bin 970 metre tünel kazarak tünel yapım işlerini tamamladık. 4 istasyonda yapım işlerini ve ince işleri bitirdik. Elektromekanik imalatları yüzde 95 seviyelerine getirdik. Ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz
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