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Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu’nun bugün toplanacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba toplanması planlanan Bilim Kurulu’nun bugün toplanacağını duyurdu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım” dedi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Gezi Parkı davası: ABD ve Almanya Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etti
ABD Dışişleri Bakanlığı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını" söyledi. ABD'nin yanı sıra Almanya da Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.Daha fazla bilgi
Taksim Meydanı’nda gezerken altı Pakistanlı tarafından fidye için kaçırılan dört Nepalli kurtarıldı
Taksim Meydanı’nda gezerken altı Pakistanlı tarafından kaçırılan dört Nepalli kurtarıldı.
DHA’nın aktardığına göre Nepalli turistler fidye için kaçırıldıktan sonra üç gün boyunca bir evde tutuldu.
Nepalli turistleri Eyüpsultan'da bir evde satır ve silah zoruyla tutan kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi.
Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.
İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı.
Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.
Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının tarif edildiği altılı masada neler konuşuldu?
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde Pazar akşamı gerçekleşen altı muhalefet partisi liderinin buluştuğu yuvarlak masa toplantısında seçim işbirliği konusunda kararlılık mesajı verilirken, ilk kez cumhurbaşkanı adayının nitelikleri de ortak metinle tarif edildi. Ankara'dan Ayşe Sayın, toplantıda konuşulanlara dair kulis bilgilerini aktarıyor.Daha fazla bilgi
Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu’nun bugün toplanacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba toplanması planlanan Bilim Kurulu’nun bugün toplanacağını duyurdu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca “Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım” dedi.
Kurulun ilk olarak geçen hafta, 20 Nisan’da toplanacağı açıklanmıştı.
Fakat Koca o gün yaptığı paylaşımda toplantıyı bir hafta ertelediklerini duyurmuştu.
Bakan Koca, bunun “Bilim Kurulu’nun en önemli toplantılarından biri” olacağını söylemişti.
TRT’nin aktardığına göre Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.