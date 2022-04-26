Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu’nun bugün toplanacağını açıkladı

dha Copyright: dha Baskın anı polis kameralarına böyle yansıdı Image caption: Baskın anı polis kameralarına böyle yansıdı

Taksim Meydanı’nda gezerken altı Pakistanlı tarafından kaçırılan dört Nepalli kurtarıldı.

DHA’nın aktardığına göre Nepalli turistler fidye için kaçırıldıktan sonra üç gün boyunca bir evde tutuldu.

Nepalli turistleri Eyüpsultan'da bir evde satır ve silah zoruyla tutan kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi.

Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı.

Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi.