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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 04.52'de merkez üssü Ege Denizi açıklarında Yunanistan kıyıları yakınında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, bazı bakanlıklarda da görev değişikliği yapıldığı görüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine Kontrolörlüğüne ise Fatih Yetişen getirildi.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Azgın getirildi.
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı'na İrfan Keskin getirildi.
Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Ankara ve Diyarbakır dahil birçok il milli eğitim müdürü görevden alındı.
Reuters: Tunus’ta dört Türk gemici tutuklandı
Reuters ajansı Tunus’ta dört Türk gemicinin tutuklandığını açıkladı.
Gemiciler ülkenin güneyindeki Gabes kentinde bu ay batan bir gemiden kurtarılmıştı.
Geminin kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini incelemeye karar veren mahkeme dört Türk, iki Azerbaycanlı ve bir Gürcü’den oluşan mürettebatın bu süreçte tutuklu kalmasına karar verdi.
Ekvator Ginesi’nden Malta’ya bin ton petrol taşıdığını deklare eden Xelo geminin batmasının ardından inceleme için dalan özel ekipler, geminin kargo deposunda petrol olmadığını tespit etmişti.
Gabes mahkemesinin sözcüsü Mohamed Karay, geminin sigorta şirketlerinden para almak için kasıtlı bir şekilde batırılma ihtimalini inceleyeceklerini açıkladı.
Karay, mürettebatın kargoya dair belgelerin kaybolduğunu söylediğini ve sorgularında çelişkili ifadeler kullandıklarını belirtti.
Millet Partisi lideri Nacar: Millet İttifakı ismimizi kullanıyor, ayıptır, kanuna aykırıdır, AYM'ye başvuracağız
Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, partilerinin isminin içinde bulunmadıkları bir ittifak tarafından kullanılmasını eleştirdi, “Ayıptır, haksızdır, kanuna aykırıdır” dedi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Millet İttifakı’nın adını değiştirmesi gerektiğini söyleyen Nacar, “İsmimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı gasp ittifakı olarak tanımlayacağız” diye konuştu.
Millet İttifakı ilk ortaya çıktığında Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları başvurunun reddedildiğini hatırlatan Nacar, partisinin o dönemde seçime girme yeterliliği olmadığı için diğer hukuki yollara başvurmadığını fakat bu kez seçime girme yeterlilikleri olduğu için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.