Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, bazı bakanlıklarda da görev değişikliği yapıldığı görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine Kontrolörlüğüne ise Fatih Yetişen getirildi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Azgın getirildi.

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı'na İrfan Keskin getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Ankara ve Diyarbakır dahil birçok il milli eğitim müdürü görevden alındı.