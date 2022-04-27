Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için "Türkiye’nin Soros’u" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala için "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Bu adam Gezi olaylarının perde arkasıydı, koordinatörüydü" dedi. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Iğdır'da hava kirliliği sorunu neden çözülemiyor, 'kenti taşımak' gerçekçi mi?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, Iğdır'ın hava kirliliği kronikleşmiş durumda. Iğdır, 2021'de tüm Avrupa'nın havası en kirli kenti oldu. Şehirde kış aylarında bir gün geçirmek, 40 sigara içmeye denk geliyor. Konuştuğumuz Iğdırlılar, hava kirliliği sorununun çözümü için kentin güneyinde, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yüksek arazilere taşınmak istiyorlar. Peki şehri taşımak gerçekten tek çare mi, gerçekçi mi?Daha fazla bilgi
Kılıçdaroğlu: Ben bu memlekete huzuru getireceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Sincan’daki iftar yemeğinde “Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim” diye konuştu.
Yemeğin verildiği Temelli mahallesini ilçe haline getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Neden burası bağımsız, güzel bir ilçe olmasın, neyi eksik Allah aşkına? Diyecekler ki 'Kaymakamı eksik', vallahi kaymakam atayacağız buraya. Şunu da söyleyeyim, 'Bana oy verin, ben bunu yapacağım' diye değil, oy verseniz de vermeseniz de ben burayı ilçe yapacağım” dedi.
DHA’nın aktardığına göre vatandaşlarda CHP’ye ilişkin kötü bir algı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin de kendileri olduğunu belirtti.
DEVA Partisi neden 'kendi logo ve ismiyle seçime girme' kararı aldı?
Ayşe Sayın
Ankara
DEVA Partisi kaynakları kararın altında, partiye yönelik eleştirilerin önünü kesmenin yanı sıra, "milletvekili listesi tartışmalarına son verilmesi, rahatsız AKP tabanından daha fazla oy alma hesabı ve yeni parti olarak kendilerinin oy potansiyelini görmenin" hedeflendiğini söylüyor. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu bir yıl içinde uzman çavuşluğa geçecek, bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşemeyecek bir olay
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl’de korucularla düzenlenen iftar yemeğinde "365 gün içerisinde 5 bin korucu inşallah uzman çavuşluğa geçmiş olacak ve bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır” dedi.
PKK’ye karşı yürütülen mücadeleye değinen Soylu, “Biz şu anda en güçlü dönemdeyiz. Türk devletlerinin burada bulunan, bu coğrafyada kurulan devletlerin en güçlü dönemindeyiz. Demek ki bu işler sadece parayla pulla olmuyor” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için "Türkiye’nin Soros’u" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala için “Bu adam Türkiye’nin Soros’uydu. Bu adam Gezi olaylarının perde arkasıydı, koordinatörüydü” dedi.
İstanbul’da bazı sivil toplum kuruluşlarıyla iftar programında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin 3 Kasım 2002’de daha fazla demokrasi, hukuk, adalet ve ekonomik kalkınma yoluna girdiğini söyledi, "Hukukta adalete güveni tesis ederek, hizmetlerin kaliteli ve hızlı olmasını sağladık” dedi ve ekledi:
“Öyle ki herkes dünyada biz hukuk devletiyiz derken, onlara biz guguk devleti değiliz, biz de hukuk devletiyiz diyoruz.
“En son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti.
“Şimdi birçok yerden arayanlar var. Yurtdışına gittiğimiz zamanlarda da bize bazı telkinlerde bulunanlar oldu. Biz de onlara kusura bakmayın dedik. Bizim ülkemiz hukuk devleti dedik.
“Siz Avrupa'nın değişik ülkelerinde hukuk devleti olduğunuzu iddia ederek terör örgütünün sokaklarınızda boy göstermesine evet diyorsunuz. PKK, kendi paçavralarıyla caddelerinde boy gösteriyor, herhangi bir şey söylemiyorsunuz. Türkiye'de ise atılan adımlar sizleri rahatsız ediyor.”
Post update
Gün boyu Türkiye'den gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz!
Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz: