Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için "Türkiye’nin Soros’u" dedi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Sincan’daki iftar yemeğinde “Bizim yanlıştan dönmeye ihtiyacımız var. Allah nasip eder, sizler destek verirseniz, ben bu memlekete huzuru getireceğim. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim” diye konuştu.

Yemeğin verildiği Temelli mahallesini ilçe haline getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Neden burası bağımsız, güzel bir ilçe olmasın, neyi eksik Allah aşkına? Diyecekler ki 'Kaymakamı eksik', vallahi kaymakam atayacağız buraya. Şunu da söyleyeyim, 'Bana oy verin, ben bunu yapacağım' diye değil, oy verseniz de vermeseniz de ben burayı ilçe yapacağım” dedi.

DHA’nın aktardığına göre vatandaşlarda CHP’ye ilişkin kötü bir algı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin de kendileri olduğunu belirtti.