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Şanlıurfa Valiliği şeriat çağrısı yapılan protesto hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı
Şanlurfa Valiliği, Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun şeriat çağrısı yapması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Cezaevlerinde Covid-19 nedeniyle yapılamayan bayram görüşleri 3-8 Mayıs’ta yapılacak
Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen cezaevlerindeki bayram görüşleri bu yıl Ramazan Bayramı’nda tekrar yapılmaya başlanacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi’ne göre Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları daha sonra kullanılabilecek.
Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.
Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de cezaevlerinde 314 bin kişi bulunuyor.
Şanlıurfa Valiliği şeriat çağrısı yapılan protesto hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı
Şanlurfa Valiliği, Balıklıgöl’de İsrail’i protesto etmek için toplanan bir grubun şeriat çağrısı yapması üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Önceki akşam İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin’e yönelik politikalarını protesto eden grubun şeriat çağrısı sosyal medyada tepki çekmişti.
Bunun üzerine Şanlıurfa Valiliği dün akşam bir açıklama yaparak “Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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