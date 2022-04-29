Şanlıurfa Valiliği şeriat çağrısı yapılan protesto hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

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Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen cezaevlerindeki bayram görüşleri bu yıl Ramazan Bayramı’nda tekrar yapılmaya başlanacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi’ne göre Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları daha sonra kullanılabilecek.

Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de cezaevlerinde 314 bin kişi bulunuyor.